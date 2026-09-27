Fuerte tormenta azotó Nueva York y el noreste de EE. UU.: dejó un muerto, inundaciones y cortes de luz

Fuertes vientos y lluvias torrenciales afectan este domingo 27 de septiembre, el noreste de Estados Unidos, donde un hombre de 56 años murió en Brooklyn después de que un árbol fuera derribado por las ráfagas. La tormenta ha dejado a más de 130.000 usuarios sin electricidad, además de cientos de vuelos cancelados y alertas por inundaciones.
El fallecimiento ocurrió mientras el sistema meteorológico se fortalecía el sábado y avanzaba hacia Nueva York, Nueva Jersey, Long Island y el sur de Nueva Inglaterra. Según medios estadounidenses, el hombre murió luego de que un árbol cayera sobre él en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.
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