Histórico fenómeno de El Niño alimenta la inusual sucesión de tres huracanes en el Pacífico

Un inusual trío de huracanes atraviesa este viernes el océano Pacífico, cuyas aguas se han calentado por un episodio de El Niño de intensidad histórica.
La tormenta tropical Marie se fortaleció y alcanzó la categoría de huracán a última hora del miércoles frente a la costa de Baja California. Este se suma a los huracanes Karina (categoría 3) y Lowell (categoría 4) que avanzan hacia el oeste en el Pacífico.
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Tener tres huracanes activos al mismo tiempo es algo “definitivamente raro de observar”, declaró a la AFP Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan.
“El calentamiento provocado por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas”, explicó Cole.