La comida se puso más cara en agosto; la FAO alerta por el fenómeno de El Niño y las guerras

Los precios de los alimentos aumentaron en agosto en un contexto de fuertes temperaturas y tensiones geopolíticas, con un alza particular de la cotización del azúcar, indicó el viernes, 4 de septiembre, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó un 1,9% en agosto en términos mensuales y un 2,5% en comparación con el año anterior. Se trata de incrementos muy superiores a los de julio, cuando el alza fue del 0,6% en un mes y del 1% en un año.
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