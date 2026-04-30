Trump publicó imagen en la que aparece armado y advirtió a Irán: “¡Más les vale espabilar pronto!”

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles a Irán de que “¡más les vale espabilar pronto!” y ceder sobre su programa nuclear para terminar con dos meses de guerra en Oriente Medio. La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial. Lea también: ¿Culto a la personalidad?: la cara de Donald Trump aparecerá en los pasaportes de Estados Unidos Estancado desde el alto el fuego del 8 de abril, el conflicto podría prolongarse indefinidamente, ya que los estadounidenses parecen prepararse para un largo bloqueo de los puertos iraníes, en respuesta al cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

“El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos”, comentó el propio Donald Trump en una entrevista con el medio estadounidense Axios. Según un alto cargo de la Casa Blanca, Trump mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue “durante meses si fuera necesario”, en un encuentro con empresarios del sector petrolero. El precio del barril de Brent del mar del Norte superó así los 119 dólares por primera vez desde 2022 durante la jornada, aunque cerró más cerca de los 118 dólares. Entérese: “No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear”: Trump exige a Irán “espabilar” por estancamiento de negociaciones Estados Unidos busca crear “divisiones internas” para “hacer colapsar” a Irán desde el interior, reaccionó el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien llamó a la “unidad”. Los analistas temen que Teherán siga con su bloqueo en el estrecho de Ormuz. “Esto sugiere un estancamiento prolongado: los combates están en gran medida detenidos, pero no surge ninguna solución duradera, y el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierto”, explican Helge André Martinsen y Tobias Ingebrigtsen, de DNB. El aumento de los precios de la energía amenaza con sumir a más de 30 millones de personas en la pobreza en todo el mundo, advirtió el miércoles el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en declaraciones a la AFP.

Consecuencias

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a su homólogo estadounidense de las “consecuencias dañinas” que tendría una nueva acción militar en Irán, informó el miércoles un asesor del Kremlin a periodistas tras una conversación telefónica entre ambos dirigentes. Putin “destacó las consecuencias inevitables y extremadamente dañinas, no solo para Irán y sus vecinos, sino también para toda la comunidad internacional, en caso de que Estados Unidos e Israel recurran una vez más a las acciones militares”, afirmó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

“Sin esperanza”

Las consecuencias económicas se dejan sentir en Irán, donde la moneda nacional, el rial, alcanzó el miércoles su nivel más bajo frente al dólar desde la creación de la república islámica en 1979. Algunos habitantes de la capital son fatalistas. “La idea de volver a vivir la guerra es aterradora, pero tampoco tenemos esperanzas en cuanto al resultado de las negociaciones”, declaró a la AFP Alí, un arquitecto de 52 años, contactado por una periodista de la AFP en París.

“Se van a negociar y vuelven con aún más sanciones, y las conversaciones siempre giran en torno al tema nuclear: nunca se habla de la gente, de la economía o de la libertad”, añade sobre su país, sometido a sanciones internacionales desde hace décadas. Aunque la tregua se ha prolongado de forma indefinida, Irán y Estados Unidos siguen sin ponerse de acuerdo para celebrar nuevas negociaciones en Pakistán, país mediador, tras una primera sesión infructuosa el 11 de abril. “Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: “Se acabó el Señor Bueno”.

“Más riesgos”

Según un artículo del sitio web estadounidense Axios, difundido por la agencia oficial iraní IRNA, la propuesta de Teherán aplazaría las negociaciones sobre el tema nuclear. Pero este es un asunto fundamental para Estados Unidos e Israel, que acusan a la república islámica de querer dotarse de la bomba atómica, algo que Teherán niega. Según The Wall Street Journal (WSJ), el presidente estadounidense considera que, mediante su bloqueo, puede obligar a Teherán a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y, posteriormente, a aceptar restricciones estrictas.

El responsable financiero del Pentágono ha estimado el coste de la guerra en Irán en 25.000 millones de dólares hasta la fecha, durante una comparecencia ante el Congreso junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth. “¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?”, preguntó el ministro a los congresistas. Irán, por su parte, critica las exigencias “irracionales” de Washington y reafirma su derecho inalienable a la energía nuclear civil, pese a considerar “negociable” el nivel de enriquecimiento de uranio.

Amenaza israelí