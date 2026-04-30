Trump publicó imagen en la que aparece armado y advirtió a Irán: “¡Más les vale espabilar pronto!”

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles a Irán de que “¡más les vale espabilar pronto!” y ceder sobre su programa nuclear para terminar con dos meses de guerra en Oriente Medio.
La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.
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Estancado desde el alto el fuego del 8 de abril, el conflicto podría prolongarse indefinidamente, ya que los estadounidenses parecen prepararse para un largo bloqueo de los puertos iraníes, en respuesta al cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.