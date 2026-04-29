“No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear”: Trump exige a Irán “espabilar” por estancamiento de negociaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a “espabilar” ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra, cuyo principal escollo es el espinoso programa nuclear de Teherán.
Varias rondas de diálogos entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto que ha trastocado la economía mundial no han dado resultados, lo que comienza a frustrar al magnate republicano en medio de un frágil alto el fuego vigente entre las partes.
“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: “Se acabó el Señor Bueno”.
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