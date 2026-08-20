Exsenadora de EE. UU. fue demandada por “romper un hogar”: tenía un romance con su guardaespaldas casado

La vida personal de la exsenadora estadounidense Kyrsten Sinema quedó expuesta en un proceso judicial que ha sacado a la luz mensajes privados, fotografías y detalles de una relación que mantuvo con Matthew Ammel, un veterano militar que trabajaba como parte de su equipo de seguridad y que estaba casado durante el periodo en el que ocurrieron los encuentros. El caso comenzó cuando Heather Ammel, entonces esposa de Matthew, descubrió conversaciones entre su esposo y Sinema. La mujer posteriormente presentó una demanda contra la exsenadora, a quien acusa de haber intervenido en su matrimonio y reclama más de 75.000 dólares en daños y perjuicios. Según los documentos expuestos durante el proceso, la relación entre Sinema y Ammel ocurrió entre mayo y octubre de 2024, cuando ella todavía ocupaba su escaño en el Senado. La exsenadora reconoció ante el tribunal que mantuvo relaciones sexuales con él en diferentes lugares, entre ellos un Airbnb en Napa, California; un apartamento en Washington D. C.; durante un viaje a Colorado y en su vivienda en Phoenix.

Sinema también admitió que sabía que Ammel estaba casado y tenía hijos durante el periodo de la relación. Sin embargo, sostuvo que durante buena parte de ese tiempo no consideraba que existieran sentimientos románticos.

Los chats que llegaron al tribunal

Una de las principales evidencias del proceso son los mensajes intercambiados mediante Signal, aplicación de mensajería cifrada. En junio de 2024, Sinema habría escrito a Ammel que se despertaba durante la noche y extendía la mano para buscar sus brazos. La conversación terminó en manos de Heather Ammel, quien confrontó a su esposo y también escribió a Sinema. En uno de los mensajes le cuestionó directamente si estaba teniendo una aventura con su marido.

Los Mensajes privados hacen parte de las pruebas presentadas durante el proceso judicial. FOTO: North Carolina Middle District Court.

Los documentos también incluyen referencias a mensajes enviados en octubre de 2024 y a conversaciones configuradas para desaparecer automáticamente. Sinema reconoció que el 3 de octubre envió tres mensajes de Signal programados para eliminarse después de ocho horas, aunque negó que su intención fuera ocultar la relación. Conozca: ¿Es normal ser infiel? ¿Las mujeres ponen más los cachos que los hombres? La ciencia revela las causas Otra de las pruebas mencionadas durante la audiencia fue una fotografía de Sinema en una toalla, con marcas en la espalda. La exsenadora negó que hubiera enviado la imagen con intención de seducir a Ammel.

Los chats intercambiados por la exsenadora y su antiguo guardaespaldas fueron incorporados como evidencia en la demanda. FOTO: North Carolina Middle District Court.

Heather, por su parte, declaró que se sintió “completamente impotente” frente a la situación y sostuvo que su esposo atravesaba dificultades emocionales relacionadas con su experiencia militar. También afirmó que Sinema había adquirido una influencia importante sobre él.

¿Qué es la ‘ley rompehogares’?

La demanda se presentó bajo una figura jurídica conocida como alienation of affection, denominada de manera coloquial ‘ley rompehogares’. Esta legislación permite que una persona demande a un tercero al que responsabiliza por la pérdida del afecto y el deterioro de su matrimonio. La figura tiene un origen antiguo y surgió de una concepción histórica del matrimonio en la que la relación podía ser considerada susceptible de protección frente a la intervención de terceros. Con el paso del tiempo, la mayoría de los estados de Estados Unidos eliminaron este tipo de acciones judiciales. Actualmente, según la información presentada en el caso, la figura continúa vigente en Hawái, Misisipi, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Sur y Utah, aunque en este último estado existe un debate legislativo sobre su eliminación.

Conversaciones privadas reveladas durante la audiencia aportaron detalles sobre la relación entre Sinema y Matthew Ammel. FOTO: North Carolina Middle District Court.

Para presentar una demanda de este tipo no basta con demostrar que existió una relación extramatrimonial. La persona demandante debe demostrar que el matrimonio estaba en buenas condiciones antes de la intervención del tercero y que las actuaciones de esa persona fueron una causa directa de la pérdida del amor y el afecto dentro de la relación. Como pruebas pueden utilizarse mensajes privados, testimonios, publicaciones en redes sociales y registros que permitan demostrar la relación y su impacto sobre el matrimonio.

¿Qué puede pasar con la demanda contra Kyrsten Sinema?

El proceso contra la exsenadora todavía no ha terminado. Uno de los puntos centrales es determinar si Carolina del Norte tiene jurisdicción para conocer la demanda, debido a que Sinema sostiene que los encuentros de la pareja ocurrieron fuera de ese estado. El juez anunció que emitirá posteriormente una decisión por escrito sobre la solicitud de desestimación presentada por la defensa de la exsenadora. Mientras tanto, el caso ha puesto nuevamente en el centro del debate una legislación que existe en muy pocos estados de Estados Unidos y que permite reclamar una compensación económica a un tercero considerado responsable de la ruptura de un matrimonio.

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