Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Es normal ser infiel? ¿Las mujeres ponen más los cachos que los hombres? La ciencia revela las causas

Es normal sentir atracción por una persona distinta a la pareja, algo que no lleva siempre a la infidelidad.

  • Según varios estudios recientes, la infidelidad revela un carácter inseguro de la persona que la comete. Foto: Getty.
    Según varios estudios recientes, la infidelidad revela un carácter inseguro de la persona que la comete. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

¿Por qué la gente es infiel?, ¿son más infieles los hombres que las mujeres? Estas preguntas rondan la mente de las personas cuando están en pareja o cuando la posibilidad de un romance ronda cerca. Tan es así que la música de despecho es casi un género en sí mismo dentro de la industria del pop actual. ¿Acaso no han visto el éxito del reciente disco de la cantante Olivia Rodrigo, que tiene varias canciones sobre el fin de su relación sentimental con el actor Louis Partridge? Pues bien, unos investigadores han publicado recientemente algunos artículos sobre estos asuntos.

Siga leyendo: ¿Será un robot su próximo confidente?: China presentó los nuevos androides para combatir la soledad

Charlene F. Belu, del Departamento de Psicología, Universidad de New Brunswick, y Lucia F. O'Sullivan publicaron una investigación que encontró que las personas en pareja suelen sentirse atraídas por sujetos ajenos a su relación con una frecuencia más alta de la normal. Sin embargo, ese hecho no desencadena inevitablemente la infidelidad, pero sí puede estar relacionado con una menor satisfacción en la vida en pareja y, en algunos casos, con rupturas.

El estudio analizó a 542 adultos entre 22 y 35 años que mantenían relaciones exclusivas de al menos tres meses y que reconocieron sentir atracción romántica o sexual por otra persona. Los participantes fueron reclutados en línea a través de redes sociales y plataformas digitales, y respondieron dos encuestas con un intervalo de cuatro meses.

Los resultados mostraron que, a mayor intensidad de la atracción hacia una persona alternativa, menor era la percepción de calidad en la relación principal. Aunque la mayoría de los participantes no llegó a involucrarse sentimental o sexualmente con la persona que les generaba interés, los investigadores encontraron que una relación deteriorada sí aumentaba el deseo de ser infiel y elevaba el riesgo de ruptura.

Los hallazgos sugieren que estas atracciones externas no siempre son el problema central, sino más bien un reflejo de dificultades preexistentes dentro de la relación. Expertos señalan que estos sentimientos pueden revelar carencias emocionales, problemas de comunicación o necesidades no satisfechas en la pareja.

En esa misma línea, una encuesta de Talker Research sobre estilos de vida reveló que el 16% de los estadounidenses con pareja asegura haber identificado a alguien por quien consideraría dejar su relación actual. El estudio también encontró diferencias entre hombres y mujeres: el 19% de los hombres admitió tener una alternativa clara, frente al 12% de las mujeres.

Además, uno de cada cinco estadounidenses con pareja, equivalente al 20%, afirmó no considerar a su compañero sentimental como su alma gemela. En este punto, las mujeres mostraron ligeramente más dudas que los hombres.

Los millennials son la generación que más cree en el concepto de alma gemela y también la más propensa a buscar relaciones que respondan a expectativas emocionales elevadas. Especialistas advierten que el conflicto surge cuando una persona empieza a comparar a su pareja con una versión idealizada de alguien más.

Lea aquí: El peligro de trasnochar: descubren que una noche sin dormir altera equilibrio celular del cerebro

Según los expertos, el riesgo aumenta cuando esa atracción externa deja de ser pasajera y comienza a representar una vía de escape emocional. En muchos casos, lo que realmente atrae no es la persona en sí, sino lo que simboliza: novedad, emoción, romanticismo o una sensación de bienestar ausente en la relación actual.

Aunque la monogamia sigue siendo una elección para muchas parejas, los estudios reflejan que mantener una relación estable también implica gestionar de manera consciente las atracciones externas y fortalecer la comunicación para evitar que esas conexiones alternativas terminen afectando el vínculo principal.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos