Irán tendría misiles con alcance a Europa: alerta del jefe militar de Israel

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha advertido este sábado de que los misiles iraníes podrían alcanzar capitales europeas como Berlín, París o Roma después del ataque contra la base militar de Diego García, en el océano Índico.
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”Irán lanzó ayer un misil balístico intercontinental de dos fases con un alcance de 4.000 kilómetros hacia un objetivo estadouniense en la isla de Diego García”, ha explicado Zamir en un comunicado de vídeo.”Estos misiles no son para atacar a Israel.
Su alcance llega a capitales europeas como Berlín, París y Roma, que están bajo amenaza directa con este alcance”, ha añadido el responsable militar israelí.