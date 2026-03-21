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Irán tendría misiles con alcance a Europa: alerta del jefe militar de Israel

Sus declaraciones se dan tras un ataque contra la base estadounidense de Diego García y en medio de la creciente tensión regional.

  • Misiles iraníes de largo alcance podrían impactar capitales europeas como Berlín, París y Roma, según advirtió el jefe militar israelí. FOTO: AFP.
    Misiles iraníes de largo alcance podrían impactar capitales europeas como Berlín, París y Roma, según advirtió el jefe militar israelí. FOTO: AFP.
Colprensa
Europa Press
hace 2 horas
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El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha advertido este sábado de que los misiles iraníes podrían alcanzar capitales europeas como Berlín, París o Roma después del ataque contra la base militar de Diego García, en el océano Índico.

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”Irán lanzó ayer un misil balístico intercontinental de dos fases con un alcance de 4.000 kilómetros hacia un objetivo estadouniense en la isla de Diego García”, ha explicado Zamir en un comunicado de vídeo.”Estos misiles no son para atacar a Israel.

Su alcance llega a capitales europeas como Berlín, París y Roma, que están bajo amenaza directa con este alcance”, ha añadido el responsable militar israelí.

Zamir ha resaltado que “hemos aprendido de la historia mundial y judía que ignorar una amenaza o taparse los ojos no la hace desaparecer, sino que, al contrario, proyecta debilidad y alienta a los regímenes extremistas”. Por ello, considera que “quien no afronta a una amenaza desde el principio, se convertirá en su rehén en el futuro”.

Zamir subrayó que “Estados Unidos, con su liderazgo y poder militar, protege al mundo libre”. Asimismo, resaltó los “logros tácticos” alcanzados en la última semana y afirmó que ha recibido mensajes de “felicitación y admiración” de colegas en toda la región.

Lea más: Trump descartó un alto al fuego con Irán: “No acuerdas cuando estás aniquilando al rival”

“El daño que estamos infligiendo al régimen iraní en las tres últimas semanas empieza a generar logros sistémicos-estratégicos, militares, económicos y gubernamentales”, ha resaltado.

“Queridos ciudadanos de Israel. Estamos medio camino y la dirección está clara.

En una semana, en Pascua, fiesta de la libertad, seguiremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro”, ha recalcado.En cuanto a la situación en Líbano, Zamir ha asegurado que los ataques sobre Irán “están debilitando a Hezbolá”. “Hezbolá, al servicio de Irán, está destruyendo Líbano y arrastrándolo a la guerra. La campaña actual sumará para lograr nuestro objetivo estratégico de desarmar a Hezbolá”, ha remachado.

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