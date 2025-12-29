Petro cambia otra vez la cúpula militar, ¿por qué?

Tras dos semanas de un paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejó una oleada de atentados en el país, y de que en este diciembre se presentaran dos explosiones en Cali (uno de ellos después de iniciada la Feria) que dejaron heridos y muertos, el presidente Gustavo Petro decidió hacer un remezón en las Fuerzas Militares del país. El mandatario dijo que estos cambios tienen como objetivo garantizar “la seguridad y la democracia”.
Sin embargo, esta decisión repentina deja un mal sabor de boca después de que el presidente presentara su proyecto de constituyente con el que —palabras más, palabras menos— quiere llevar la concentración de poder a tribunales que no existen y cambiar el modelo económico. En redes han advertido que algo muy parecido sucedió en Venezuela cuando Chávez se afianzó en el Palacio de Miraflores.
A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), este sábado en la noche Petro dio la noticia y la acompañó de un balance del año.
“Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar. Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares”, anunció.