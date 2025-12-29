Petro cambia otra vez la cúpula militar, ¿por qué?

Tras dos semanas de un paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejó una oleada de atentados en el país, y de que en este diciembre se presentaran dos explosiones en Cali (uno de ellos después de iniciada la Feria) que dejaron heridos y muertos, el presidente Gustavo Petro decidió hacer un remezón en las Fuerzas Militares del país. El mandatario dijo que estos cambios tienen como objetivo garantizar “la seguridad y la democracia”. Sin embargo, esta decisión repentina deja un mal sabor de boca después de que el presidente presentara su proyecto de constituyente con el que —palabras más, palabras menos— quiere llevar la concentración de poder a tribunales que no existen y cambiar el modelo económico. En redes han advertido que algo muy parecido sucedió en Venezuela cuando Chávez se afianzó en el Palacio de Miraflores. Le puede interesar: Petro anuncia nuevo remezón en la cúpula militar: estos son los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares. A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), este sábado en la noche Petro dio la noticia y la acompañó de un balance del año. “Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar. Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares”, anunció.

¿Quiénes llegarán a las FF.MM.? El General, Hugo Alejandro López será el Comandante General de las Fuerzas Militares, mientras que el Vicealmirante, Harry Ernesto Reyna Niño, como Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. En el Ejército Nacional, el Mayor General, Royer Gómez Herrera, será el Comandante del Ejército Nacional; el Mayor General y Jaime Alonso Galindo como el Segundo Comandante del Ejército Nacional, mientras que el Almirante, Juan Ricardo Rozo será el Comandante de la Armada Nacional, y el Vicealmirante, Orlando Enrique Grisales como el Segundo Comandante de la Armada y Jefe de Estado Mayor Naval. Entre tanto, el Mayor General, Carlos Fernando Silva, como el Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Mayor General, Alfonso Lozano Ariza, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Además de anunciar los nuevos nombres de la cúpula, Petro agradeció a los salientes comandantes e hizo una rendición de cuentas de los logros alcanzados por estos en los últimos meses. “Agradezco el trabajo del Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien estuvo al frente del Comando General desde el 8 de julio de 2024; al señor General Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor General Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el Comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024”, expresó el mandatario. “Los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca”, agregó luego de que esta semana volviera a ser noticia la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde más de 250 familias han sido desplazadas a causa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. El balance de Petro El Jefe de Estado destacó que bajo el liderazgo de los altos mandos salientes se logró el récord histórico en incautación de cocaína. Según sus cifras, se calcula que se alcanzaron las 1.000 toneladas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores.