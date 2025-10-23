Así es el difícil camino hacia el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza, ¿es posible?

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció públicamente que desarmar a Hamás no será una tarea sencilla. Sus declaraciones se dieron en medio de una conferencia de prensa luego de la reunión que tuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Israel.
Desde Jerusalén reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el desarme del grupo islamista Hamás, a la par del objetivo de la reconstrucción de Gaza.
“Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamás ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel”, dijo Vance.