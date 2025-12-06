Cierre de listas a la Cámara tiene agitado el ajedrez de los partidos en Antioquia

A escasas horas de que termine el plazo para que los partidos políticos inscriban ante la Registraduría las listas con las que competirán por la Cámara en las próximas elecciones legislativas, las fichas del ajedrez político en Antioquia no dejan de moverse. Una de las principales novedades vino por cuenta del Centro Democrático, en donde varios enroques ya quedaron confirmados con la presentación de ese partido de sus listas al Senado y la cabeza de la lista a la Cámara. Le puede interesar: Influencers, novatos y caras conocidas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia En el Senado, se confirmó la inclusión de varias figuras del departamento en la lista de aspirantes, principalmente los actuales representantes Hernán Cadavid y Juan Fernando Espinal, quienes buscan ahora dar el salto a esa corporación. La otra gran novedad fue la confirmación por parte del hoy senador Andrés Guerra de su decisión de aspirar a la Cámara de Representantes por Antioquia, ocupando el primer renglón.

Juan Fernando Espinal y Hernán Cadavid . Foto: Jaime Pérez y Andrés Camilo Suárez

Pese a que hasta hace pocos meses Guerra era uno de los precandidatos presidenciales en su partido, aspiración a la que renunció, su nombre no quedó incluido en la lista de aspirantes al Senado. Luego de que se conoció que esa colectividad le había solicitado liderar la lista a la Cámara, durante la tarde del viernes Guerra finalmente respondió y señaló estar listo para participar en la contienda.

“He dicho insistentemente que la curul no lo hace a uno, sino que uno hace la curul. Me costó muchísimo la decisión, porque en lo político, pasar del Senado a la Cámara es bajar de estatus público, pero eso también se convierte en una prueba, en una oportunidad. Asumiré con la grandeza y la responsabilidad que he asumido todas las tareas que me han asignado. Para mí no es bajar ni retroceder en lo político, es regresar a mi territorio con el deber cumplido”, expresó Guerra. Otro movimiento político que ya presentó su lista fue el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Creemos, quien ya había presentado también el pasado jueves su lista al Senado de la República. Lea también: Atención colombianos en el exterior: así podrán cambiar su puesto de votación para las elecciones de 2026

Tal como se anticipaba desde hace varios meses, en Antioquia la aspiración la liderará el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño. En otros partidos, el panorama todavía no es tan claro. Por ejemplo, en el Liberal, la sorpresa vino por cuenta de la decisión de ese partido de aplazar la inscripción de su lista a la Cámara. No obstante, en su presentación de su lista al Senado, se confirmaron varios movimientos que se venían anticipando. Uno de los más relevantes fue la confirmación de la aspiración al Senado de la hoy representante a la Cámara por Antioquia, María Eugenia Lopera, una de las aliadas políticas más importantes del exsenador liberal Julián Bedoya Pulgarín. Siga leyendo: “Es un tema de responsabilidad”: Uribe marca distancia del caso Miguel Uribe Londoño Pese a que la lista todavía no se presenta oficialmente, ya se da por descontado que la fórmula de Lopera será el exsecretario de Educación durante la Gobernación de Luis Pérez, Néstor Restrepo Bonnett. En el Partido Conservador la inscripción tampoco se alcanzó a concretar hasta este viernes, por cuenta de una fuerte puja en Antioquia entre dos aspirantes. En el caso de esta colectividad trascendió la existencia de una puja entre Nicolás Albeiro Echeverri y Luis Miguel López, ambos interesados en quedarse con el 101.

El órgano llamado a dirimir ese conflicto es el directorio nacional, que según señalaban fuentes al interior de ese partido estaba dividido hasta este viernes en partes iguales por cada uno de los candidatos. Cabe recordar que en el caso de Echeverri se espera se presente en llave con el excandidato y exsenador Juan Diego Gómez, quien en las próximas elecciones volverá a competir para regresar al Senado. Si bien en el caso conservador también hay que esperar a que se oficialice la plancha de aspirantes, otra novedad grande que ya se da por descontada es la del grupo político del exalcalde de Itagüí y senador Carlos Andrés Trujillo, quien se bajó de volver a aspirar al Senado y se alista desde ya para competir por la Alcaldía de Itagüí en las próximas elecciones territoriales. En su reemplazo, se presentará Daniel Restrepo, quien se espera compita en llave con el exdiputado de Antioquia, Jaime Cano. Entre tanto, por el lado de Cambio Radical, ayer también se realizó la inscripción de la lista a la Cámara por Antioquia, en una coalición con los partidos de La U, Salvación Nacional y Oxígeno. Lea además: Elecciones 2026: Cepeda puntea en intención de voto con 31,9 % y De la Espriella le sigue con 18,2 %, según Invamer Si bien dicha plancha estará encabezada por el actual representante Mauricio Parodi, en la misma también estarán varias caras conocidas de la política local, como las exconcejalas de Medellín, Nataly Vélez y Lina García Gañán. Otra de las novedades de esta lista es la aparición del nombre de la exseñorita Antioquia, Laura Gallego.

Por el lado de la coalición de los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, vale recordar que la cabeza de lista será Rafael Nanclares, quien se presentó en llave con el exgerente de EPM, Federico Restrepo. Dentro de los que se destacan en esta lista también están Hanna Escobar, Nelson Carmona, exalcalde de La Ceja; y el exrepresentante a la Cámara Víctor Correa. Le recomendamos leer: De la Espriella publicó la carta que le escribió a Uribe para rechazar participar en consulta de marzo: “han vetado mi nombre” El exconcejal Luis Bernardo Vélez también se lanzará a la Cámara por la coalición del Partido Verde y En Marcha. Así las cosas, será en este fin de semana que termine de aclararse el panorama con miras a la contienda legislativa en el departamento. A raíz de las demoras para la conformación de estas listas también en otros departamentos, la Registraduría Nacional hizo un llamado para acelerar ese proceso. El plazo vencerá el lunes.

