Jimmy Kimmel responde a Melania y Donald Trump por comentario en su programa: “No fue incitación al asesinato”

Escala la tensión entre el presidente Donald Trump y Jimmy Kimmel, quien había hecho un comentario en su programa Jimmy Kimmel Live! sobre Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos. En una emisión de su show, Kimmel se presentó como el maestro de ceremonias de la cena y se dirigió a la primera dama Melania, diciendo: “Señora Trump, tiene usted el aura de una futura viuda”. El comentario no tardó en llegar a oídos de Trump, quien calificó la retórica de Kimmel como “odiosa”, “corrosiva” y “deplorable”, además exigió a The Walt Disney Company —propietaria de ABC— el despido del comediante. Lea también: ¿Libertad de expresión o presión política? El cerco de la Casa Blanca sobre Jimmy Kimmel Sus declaraciones las hizo dos días antes del incidente durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, en el que un hombre fue capturado luego de que se escucharan algunos disparos al interior del recinto, donde se encontraban más de 2.500 invitados, entre ellos periodistas y miembros del gabinete presidencial.

La respuesta de Jimmy Kimmel

Sin embargo, Kimmel se pronunció para afirmar que el “chiste” sobre la primera dama no fue una incitación al asesinato, sino que se trataba de una referencia a la diferencia de edad entre ambos, ya que ella tiene 56 años, mientras que Trump tiene 79, una diferencia de 24 años. “Obviamente era una broma sobre la diferencia de edad entre ellos y la expresión de alegría que vemos en su rostro cada vez que están juntos. Fue una broma muy ligera sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, una incitación al asesinato, y ellos lo saben”, dijo Jimmy Kimmel en su programa. “Llevo muchos años expresándome abiertamente en contra de la violencia con armas de fuego en particular. Pero entiendo que la primera dama tuvo una experiencia estresante durante el fin de semana, y probablemente todos los fines de semana son bastante estresantes en esa casa”, agregó.

La situación se sigue agravando, pues la comisión reguladora de telecomunicaciones en Estados Unidos ordenó una revisión anticipada de la licencia de la cadena ABC, después de que el presidente Donald Trump exigiera el despido del comediante Kimmel. La orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) afecta a Disney, propietaria de ABC, y a sus filiales de televisión.

Libertad de expresión

Durante su emisión del martes, Kimmel reprodujo un video de Trump bromeando sobre su edad al recibir en Washington al rey Carlos III horas antes. El presidente apuntó que sus padres estuvieron casados durante 63 años y se giró a Melania para decirle: “Es un récord que no podremos igualar, querida, lo siento”. “¿Acaba de hacer una broma sobre su muerte?”, se preguntó Kimmel en su programa. “Solo Donald Trump pediría que me despidan por hacer una broma sobre su edad y, un día después, saldría y haría una broma sobre su avanzada edad”, agregó. Gran estrella de los programas de tertulia nocturna, los famosos “late night shows”, Kimmel ha estado en el centro del debate sobre la libertad de expresión protegida por la Constitución. A mediados de septiembre, ABC suspendió temporalmente su programa después de que el presentador insinuara que Trump y su movimiento MAGA intentaban sacar rédito político del asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk.