EE. UU. sanciona empresas por petróleo iraní y eleva la tensión global con el bloqueo en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos endureció este viernes su ofensiva económica contra Irán al sancionar a tres empresas vinculadas al cambio de divisas, en un nuevo intento por golpear el flujo de recursos que financia sus operaciones. La medida se da en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con impacto directo en el comercio global de petróleo y en los precios internacionales.
El anuncio fue liderado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que además advirtió que mantiene en la mira futuras sanciones contra el sistema de peaje que Teherán busca implementar en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.
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