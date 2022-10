Ucrania está en pie de guerra, pero lo interesante, para quienes no han estado allí, es que es una señora capital europea. Hay arquitectura lindísima de la época de Catalina La Grande, iglesias del siglo XII, tranvías, tiendas, restaurantes, es toda una ciudad europea y estás ahí y de pronto empiezan a caer bombas lanzadas por drones comprados por Putin en Irán.

Luego de pasar varias horas en un bunker antiaéreo en Kiev y antes de su próximo viaje a Brasil para cubrir la segunda vuelta de las elecciones presidencial este domingo 30 de octubre, EL COLOMBIANO habló con Jon Lee Anderson, reconocido reportero de la revista The New Yorker y experto en temas de América Latina.

Bolsonaro siempre ha cuestionado el sistema de votación electrónico, tanto así, que la Corte Suprema, para evitar una especie de golpe, inició conversaciones con los militares, que están ahora de alguna manera más cercanos a Bolsonaro que Lula y creó una especie de programa para comprobar ante ellos que no habrá fraude. Todos estarán pendientes de que si él pierde hable de fraude. Muchos analistas temen que lo haga con gente en la calle, como algo parecido a lo de Trump con la toma del Capitolio. Bolsonaro siempre ha mirado muy de cerca a Trump y lo ha emulado muchas veces.

Lo sorprendente de la primera vuelta fue constatar que no solo se trataba de Bolsonaro, sino que había un fenómeno “bolsonarista”. Algunas de las personas más cuestionadas a su alrededor fueron votadas en posiciones como gobernadores y diputados, fue muy deprimente de presenciar. El ex ministro de Salud que negó la existencia del covid; Sergio Moro, el juez que conspiró con él para meter a Lula a la cárcel hace cuatro años; el ministro de Medio Ambiente que tuvo que dejar su cargo hace un año y medio por estar implicado en acusaciones de tráfico ilegal de madera en la Amazonía. Eso ha permitido que los bolsonaristas lleguen con fuerza e ímpetu a la segunda ronda. Los sondeos dicen que sigue un poco atrás de Lula, pero está dentro del margen de error y, sin duda, ha ido ganando terreno.

Para mirar otros autoritarismos actuales en América Latina, ¿cuál es su mirada de El Salvador de Bukele?

Bukele es una criatura de estos tiempos, gobierna o mal gobierna por Twitter. En ese sentido, emula a Trump. Haberse catalogado como “el dictador más cool” es muy impropio para un presidente. Trump, Bolsonaro, Bukele, tienen algo en común de decir groserías, de dividir sociedades más que unirlas. Bukele tiene toda la legislatura, se tomó el Congreso una vez, tiene la Corte Suprema. Un país que tuvo una guerra civil muy cruenta, seguida por treinta años de impunidad y corrupción, es particularmente vulnerable. La presencia de Bukele en el poder es dañina para la sociedad civil y los tejidos cívicos.

¿Y la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo?

El caso de Ortega y su mujer, Rosario Murillo, su vicepresidenta y vocera del Gobierno, con mucho poder, solo se puede comparar con los Ceausescus de Rumania, con algo de Cienciología, porque ella pregona una suerte de misticismo burdo, que ha hecho que se monten en un tren de comportamiento muy extremo con la oposición, con la sociedad civil, con la iglesia. Han cerrado todos los espacios democráticos, no hay libertad de elección, no hay ningún periodista que pueda decir nada, a todos los candidatos presidenciales o los metieron a la cárcel o se fueron del país. Es decir, es el país más totalitario en las Américas, y uno de los más totalitarios del mundo.

No podemos dejar de hablar de Venezuela, que pareciera que hemos normalizado su situación...

Es autoritario a la manera cubana con algo de Las Vegas, en el sentido gansteril. Aparentemente los gobernadores de los estados venezolanos son como caciques, y a cada uno se le ha dado la posibilidad de sacar la economía local de la manera que quiera. Es un país que ha sucumbido a una criminalización de su política. En sus cuatro años, Trump no hizo nada serio como para mejorar la situación, intentó golpecitos, y creó un estado paralelo que no ha funcionado. Y Biden y compañía tienen una política de pragmatismo y cinismo, porque Venezuela tiene petróleo y han abierto una cierta puerta para ver cómo lidian con el país. Estamos en una época de Guerra Fría de nuevo. No creo que vamos a ver a Venezuela cambiar pronto.

En esa otra América Latina que no es la de los autoritarismos, desde el México de Manuel López Obrador hasta la Argentina de Alberto Fernández, ¿ve alguna esperanza?

Siempre tengo esperanza en América Latina, que está compuesta por pueblos sincréticos en ebullición. No son sociedades muertas, tienen muchos problemas, pero es un continente joven. La mezcla de razas propicia soluciones muy creativas en las artes, la política, la economía, y, por eso, nunca me desespero del todo. América Latina tiene todo por perder y por eso hemos visto esfuerzos, desde los estallidos sociales de jóvenes, que de una forma u otra han fomentado cambios en sus países. Es una demostración de que el continente puede buscar y encontrar líderes para procesos nuevos que ofrezcan caminos de reforma.