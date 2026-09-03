Video clave | Así habría ingresado el sospechoso al apartamento donde asesinaron a músico mexicano y su familia

Hay conmoción en México por el brutal asesinato de un músico y su familia al interior de un apartamento en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Se trata de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, quien era fundador de la banda de rock alternativo Camilo Séptimo.

El tecladista, de 38 años y conocido popularmente como Honas, fue hallado maniatado y con un disparo en la cabeza. Su esposa, Ana Paola “N”, de 35 años y con cinco meses de embarazo, y su hija de tres años también fueron encontradas muertas.

Una cuarta víctima, quien sería la empleada de servicio, fue hallada sin vida tras recibir un disparo en la espalda. El perro de la familia también murió.

En contexto: Brutal asesinato de músico mexicano, su esposa embarazada y su hija de 3 años

El caso se presentó el martes 1 de septiembre, cuando las autoridades llegaron hasta el lugar de la escena y posteriormente lograron la captura de dos hombres que son investigados por el denominado multihomicidio.

Una de las hipótesis que se tiene es que el crimen estuvo relacionado con un posible robo y que los responsables habrían utilizado una relación de confianza con la familia para poder ingresar al domicilio.