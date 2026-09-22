Arranca la Asamblea de la ONU: las reuniones clave de Restrepo y su posible encuentro con Trump

Empieza en Nueva York la sesión 81 de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Se trata del evento más importante de la diplomacia mundial, que contará este año con la presencia de 71 jefes de Estado. En el caso de Colombia, la delegación es encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, tras la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de no salir del país en cuatro años.

Hacia las 8:00 de la mañana, hora local (7:00 hora Colombia) el alto funcionario asistirá a un encuentro protocolario con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el marco de la apertura del período de sesiones, que van hasta el 28 de septiembre.

Entre 9:00 y 11:30, será la apertura del debate general, donde los diferentes países miembros empezarán a expresar las ideas que defenderán a lo largo de la semana ante los miembros de la comunidad internacional.