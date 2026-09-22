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Arranca la Asamblea de la ONU: las reuniones clave de Restrepo y su posible encuentro con Trump

El vicepresidente asiste al encuentro más importante de la diplomacia mundial en representación de Colombia, ya que Abelardo de la Espriella prometió no salir del país durante su gobierno. Adelanta una agenda diplomática desde el domingo.

  • El canciller Omar Bula y el presidente José Manuel Restrepo en un encuentro diplomático este lunes, antes del inicio de la Asamblea General. Foto: Cortesía.
    El canciller Omar Bula y el presidente José Manuel Restrepo en un encuentro diplomático este lunes, antes del inicio de la Asamblea General. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 27 minutos
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Empieza en Nueva York la sesión 81 de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Se trata del evento más importante de la diplomacia mundial, que contará este año con la presencia de 71 jefes de Estado. En el caso de Colombia, la delegación es encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, tras la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de no salir del país en cuatro años.

Hacia las 8:00 de la mañana, hora local (7:00 hora Colombia) el alto funcionario asistirá a un encuentro protocolario con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el marco de la apertura del período de sesiones, que van hasta el 28 de septiembre.

Entre 9:00 y 11:30, será la apertura del debate general, donde los diferentes países miembros empezarán a expresar las ideas que defenderán a lo largo de la semana ante los miembros de la comunidad internacional.

A mediodía, Restrepo tendrá una reunión con el banco JP Morgan y fondos de inversión en infraestructura. Según su equipo, esto busca destrabar el financiamiento para grandes proyectos en el país.

Desde este lunes, la delegación colombiana viene trabajando en la búsqueda de inversión, así como en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y relaciones diplomáticas en general.

En ese sentido, en la tarde habrá un encuentro clave con países pertenecientes al Escudo de las Américas, la alianza de cooperación internacional en seguridad que la administración de Donald Trump ha promovido con gobiernos afines en América Latina.

Esto llega justo después de que, el lunes en la tarde, Restrepo se reuniera con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

Finalmente, a partir de las 6:15 de la tarde, el vicepresidente asistirá a una cena ofrecida por el presidente Trump y la primera dama estadounidense, Melania Trump, a los jefes de las diferentes delegaciones.

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