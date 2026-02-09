Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente en Venezuela apenas horas después de ser liberado

Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano, llevaba apenas unas horas en libertad tras permanecer casi un año preso, cuando fue nuevamente detenido por militares del régimen, según denunció su familia. De acuerdo con los informes, un grupo de al menos diez personas armadas lo interceptó en Caracas y lo retuvo nuevamente.

En la denuncia se detalló que los vehículos involucrados en el secuestro fueron un Toyota Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Symbol. “Exigimos fe de vida inmediata y su liberación”, reclamaron desde su equipo.

Horas antes, la Fiscalía venezolana había solicitado la detención de Guanipa, argumentando que el dirigente había violado las condiciones de su excarcelación. El Ministerio Público había indicado que las medidas cautelares estaban sujetas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y había pedido a los tribunales que se le impusiera arresto domiciliario.

Guanipa había salido de prisión a comienzos de la tarde del domingo tras varios meses detenido bajo cargos que su movimiento político considera arbitrarios. Tras su excarcelación, recorrió en motocicleta varios centros de detención en Caracas, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

En desarrollo.