Carlos Mattos busca evitar un nuevo juicio ‘donando’ camionetas de alta gama a la Fiscalía

Del empresario Carlos Mattos podría esperarse cualquier cosa, excepto un bajo perfil. Por eso no resulta extraña la propuesta que le hizo a la Fiscalía para hacerle el quite a un nuevo juicio por sus salidas ilegales de prisión en los vehículos del INPEC escoltado por los mismos funcionarios del instituto.
Lo que sí llama la atención es que la Fiscalía General haya presentado ante un juez el principio de oportunidad en el que lo libraría del proceso penal a cambio de que Mattos entregue vehículos de lujo como indemnización. La decisión final estará en manos de un juez de Bogotá este martes.