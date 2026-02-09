Video | La historia del niño al que Bad Bunny le entregó un Grammy en el Super Bowl, ¿era o no Liam Conejo?

Una semana después de hacer historia al convertirse en el primer artista en ganar el Grammy anglo a Álbum del Año con un disco íntegramente en español con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny volvió a marcar un nuevo hito al ser el primer cantante latino en cantar solo en español, en el espectáculo deportivo más visto de la televisión estadounidense: el Super Bowl.
Lea aquí: “La peor de la historia”: la dura crítica de Trump a la presentación de Bad Bunny
Antes de que saliera a la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la expectativa era alta por su presentación, de la que la comunidad latina esperaba una oda a sus raíces puertorriqueñas y una crítica a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, de quien ha sido un fuerte detractor, y así lo hizo. El Conejo Malo, sin proferir ningún insulto directo, y con 13 minutos de un show cargado de simbolismos, reivindicó con fuerza sus raíces puertorriqueñas y la latinidad ante un gobierno que quiere invisibilizarlas.