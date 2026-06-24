Juez bloquea la política de Trump de arrestar migrantes en tribunales de inmigración en EE. UU.

Un juez federal de California bloqueó este martes la política de la administración de Donald Trump que permitía a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en tribunales de inmigración de todo Estados Unidos, una práctica que había generado fuertes críticas por parte de abogados y organizaciones de derechos civiles. La decisión, que tiene alcance nacional, representa un importante revés para el Gobierno republicano en medio de sus esfuerzos por endurecer las medidas de control migratorio y acelerar los procesos de deportación. La política comenzó a implementarse el año pasado, cuando agentes de ICE empezaron a detener migrantes dentro o en las inmediaciones de los tribunales, en ocasiones apenas minutos después de que estos comparecieran ante un juez para atender sus casos migratorios.

La medida provocó preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentaron que los tribunales estaban dejando de ser espacios destinados a garantizar el debido proceso para convertirse en lugares donde las personas corrían el riesgo de ser detenidas por acudir a sus audiencias. Lea más: ¿Imitan a los Estados Unidos? UE aprobó su ley migratoria más dura en décadas: habrá centros de deportación fuera de Europa En una decisión de 71 páginas, el juez federal P. Casey Pitts concluyó que la política era “arbitraria y caprichosa” y advirtió que generaba un efecto disuasorio sobre los migrantes que debían presentarse ante la justicia. Según el magistrado, las autoridades migratorias no justificaron adecuadamente la eliminación de las restricciones que históricamente limitaban los arrestos civiles en tribunales ni explicaron por qué esas salvaguardas no fueron extendidas a los tribunales de inmigración.

El fallo cuestiona además la decisión de la administración Trump de abandonar una guía vigente desde años anteriores que restringía las operaciones de control migratorio en lugares considerados sensibles, como los juzgados. Para el Gobierno, esas limitaciones dificultaban la captura de personas que representaban una amenaza para la seguridad pública o que tenían órdenes de expulsión pendientes. La resolución fue celebrada por organizaciones de defensa de los derechos civiles. Jordan Wells, abogado principal del Lawyers’ Committee for Civil Rights del Área de la Bahía de San Francisco, afirmó que los inmigrantes no deberían verse obligados a escoger entre comparecer ante un tribunal o arriesgar su libertad. Lea más: No le permitieron llamar a su madre: la historia de Brayan Rayo, colombiano que se suicidó en un centro de detención del ICE “El tribunal debe ser un refugio para la búsqueda de justicia, no un terreno de caza para ICE”, señaló el jurista tras conocerse la decisión. Desde el Gobierno, sin embargo, las reacciones fueron de rechazo. James Percival, principal asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, criticó duramente el fallo y acusó al juez de incurrir en “activismo judicial”. El funcionario sostuvo que, si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, las autoridades deben tener la capacidad de detenerlo y ejecutar la medida. Según Percival, impedir esos arrestos favorece una agenda de fronteras abiertas. En otras noticias: Beto Coral niega irregularidades en su caso migratorio con Estados Unidos: “No soy un criminal” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La decisión judicial se suma a una serie de disputas legales que enfrentan a la administración Trump y a organizaciones civiles sobre el alcance de las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca, uno de los temas centrales del actual mandato presidencial.

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