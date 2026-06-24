Juez bloquea la política de Trump de arrestar migrantes en tribunales de inmigración en EE. UU.

Un juez federal de California bloqueó este martes la política de la administración de Donald Trump que permitía a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en tribunales de inmigración de todo Estados Unidos, una práctica que había generado fuertes críticas por parte de abogados y organizaciones de derechos civiles.
La decisión, que tiene alcance nacional, representa un importante revés para el Gobierno republicano en medio de sus esfuerzos por endurecer las medidas de control migratorio y acelerar los procesos de deportación.
La política comenzó a implementarse el año pasado, cuando agentes de ICE empezaron a detener migrantes dentro o en las inmediaciones de los tribunales, en ocasiones apenas minutos después de que estos comparecieran ante un juez para atender sus casos migratorios.