“¡De qué salto al vacío me hablan, si nos estamos yendo al mismísimo infierno!”, dijo Milei, de 53 años, este jueves durante el cierre de su campaña en Córdoba, considerada una de las trincheras más grandes del antikirchnerismo. Su proclama fue una respuesta –tan espontánea y explosiva como él–, ante las críticas por su forma excéntrica, radical y con un dejo de espectacularidad a la hora de hacer política.

Es la misma de la escuela de Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, explica el profesor argentino Rodolfo Colalongo, investigador especializado en el estudio del populismo y la política global. “Persiste un fenómeno en todo el mundo de descreimiento sostenido en la democracia que habilita la aparición de personajes como Milei”, asegura en diálogo con EL COLOMBIANO.

El favorito de los sondeos no tardó en acaparar titulares al lanzar propuestas como “dinamitar” el Banco Central, dolarizar la economía o acabar con la “casta política”. No menos controvertidas han sido sus posturas alrededor de las cuales no hay brecha salarial entre hombres y mujeres o que sean 10.000 y no 30.000 los desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla.