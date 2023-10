¿Cómo murió “Joakina Guzmán”?

Según el reporte de las autoridades, la joven fue ultimada con arma de fuego por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta. Todo habría ocurrido por un presunto ajuste de cuenta, ya que “La Ina” pertenecía a una banda criminal que operaba en el sector de Peñaflor, en la provincia de Talagante, cerca a Santiago.

Además, los reportes judiciales confirmaron que la banda de la influencer estaba en constante enfrentamiento con otra narco banda liderada por mujeres.

El caso de la joven influencer ha sido de interés nacional en Chile, ya que era muy famosa en redes.

“El hecho de que ella apareciera bailando reguetón urbano desde la cárcel, con sus joyas, te muestra el poder que tiene sobre las instituciones del Estado”, le afirmó Pilar Lizana, especialista en seguridad del centro de investigación Athena Lab, al diario El País de España.

Por otro lado, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, dijo el gobierno está fallando en atender a los jóvenes, con falta de proyectos para que salgan adelante.

“En La Pintana, tenemos la mayor tasa de maternidad adolescente. Yo creo que es porque necesitan un proyecto de vida, ser importante para alguien, pertenecer a alguien. ¿Hay alguna universidad o un centro de formación técnica en Peñaflor?”, se preguntó la alcaldesa son respecto a este caso de Sabrina Durán Montero.

Y finalizó diciendo que “sabemos que la narcocultura es un camino más fácil, pero van a terminar en la cárcel o muertos. Me da mucha pena que, como Estado, no lleguemos a tiempo, no les brindemos oportunidades”.