Emotiva reacción de los tres presos políticos más antiguos de Venezuela tras ser liberados

Dos décadas entre rejas pasaron tres expolicías metropolitanos venezolanos en Caracas. Noches en vela, días sin fin y, tal vez, ya con la esperanza perdida, lograron por fin salir de sus celdas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina. Se trata de unos exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas y considerados los presos políticos más antiguos de Venezuela.
Los tres fueron detenidos en 2003 y condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, acusados de homicidio calificado frustrado en complicidad por disparar contra civiles durante el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el difunto presidente Hugo Chávez.
La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la liberación, la cual se ejecutó bajo una medida humanitaria de libertad condicional dictada por los tribunales. Sin embargo, no se esperaban salir de prisión.