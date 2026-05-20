Emotiva reacción de los tres presos políticos más antiguos de Venezuela tras ser liberados

Dos décadas entre rejas pasaron tres expolicías metropolitanos venezolanos en Caracas. Noches en vela, días sin fin y, tal vez, ya con la esperanza perdida, lograron por fin salir de sus celdas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina. Se trata de unos exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas y considerados los presos políticos más antiguos de Venezuela. Los tres fueron detenidos en 2003 y condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, acusados de homicidio calificado frustrado en complicidad por disparar contra civiles durante el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el difunto presidente Hugo Chávez. La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la liberación, la cual se ejecutó bajo una medida humanitaria de libertad condicional dictada por los tribunales. Sin embargo, no se esperaban salir de prisión.

Lo que dijeron los expolicías

Al salir de la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en el estado Lara, los tres exfuncionarios celebraron su libertad con gestos de gratitud y de rodillas frente al penal. En declaraciones difundidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones, Erasmo Bolívar calificó las más de dos décadas de encierro como un verdadero viacrucis y reconoció que ahora les tocará adaptarse poco a poco a una sociedad y a un país totalmente distintos a los que dejaron en 2003. “Le doy gracias a Dios, a todas esas personas que nunca nos han olvidado. A mi comunidad de La Guaira, los quiero muchísimo. No ha sido fácil, ha sido un viacrucis”, aseguró.

Por otro lado, Luis Molina, también exfuncionario encarcelado desde hace más de dos décadas, dijo que: “Salir en libertad es lo más importante, lo más bello que hay en este mundo”. Aunque deberán presentarse ante los tribunales, hasta el momento se desconocen las condiciones específicas de su libertad.

¿Por qué se dio su liberación?

Desde la captura de Maduro y su esposa Cilia en Caracas por parte de Estados Unidos, una de las condiciones que ha presentado la administración de Donald Trump es la liberación completa de todos los presos políticos en el país vecino. Sin embargo, hasta el momento todavía hay centenares de privados de su libertad. Justamente, esta medida se produjo pocas horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara que un total de 300 personas recibirían la libertad durante esta semana. Es más, Rodríguez, hermano de la actual presidenta encargada en Venezuela y jefe del Legislativo, explicó que los beneficios humanitarios se aplicarían a reclusos específicamente en delitos demostrados, pero que se encuentran en situaciones vulnerables, tales como menores de edad, personas mayores de 70 años, ciudadanos con patologías de salud complejas, mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia.