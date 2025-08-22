x

Liberaron a Kilmar Ábrego, el migrante deportado por error a El Salvador y que luego fue detenido tras su regreso a EE. UU.

El hombre fue detenido a su regreso a ese país por cargos de tráfico de migrantes indocumentados, que no le fueron revocados, pues el inicio de su juicio está programado para el 27 de enero de 2026.

  • Kilmar Ábrego García es residente del estado de Maryland y está casado con una estadounidense. FOTO: Tomada de X @Sec_Noem y redes sociales
    Kilmar Ábrego García es residente del estado de Maryland y está casado con una estadounidense. FOTO: Tomada de X @Sec_Noem y redes sociales
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado desde Estados Unidos por error y luego regresado a ese país y detenido por cargos de tráfico de migrantes indocumentados, fue liberado el viernes de la prisión donde se encontraba, anunció su abogado.

Ábrego García, residente en el estado de Maryland y casado con una estadounidense, se convirtió en un símbolo de la política de deportación masiva de inmigrantes que lleva adelante el presidente Donald Trump.

Fue deportado a El Salvador en marzo junto con más de 250 hombres, la mayoría de ellos por presunta pertenencia a una pandilla venezolana.

Posteriormente, el gobierno de Trump reconoció un “error administrativo” con respecto a su caso, ya que en 2019 había sido revocada una orden de deportación en su contra.

“Hoy, Kilmar Abrego García está libre”, declaró su abogado, Sean Hecker, en un comunicado.

En contexto: Bukele visitó a Trump y aseguró que no tiene “poder” para enviar de vuelta a EE. UU. a salvadoreño deportado por error

“Actualmente se encuentra en camino a Maryland para reunirse con su familia tras haber sido arrestado, deportado y encarcelado ilegalmente, todo debido al ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el valor de resistir los continuos ataques del gobierno al Estado de derecho”, continuó.

“Está agradecido de que su acceso a los tribunales estadounidenses le haya garantizado el debido proceso”, añadió Hecker.

Ábrego García fue finalmente traído de regreso a Estados Unidos en junio, pero el gobierno de Trump inició inmediatamente un proceso contra él en el estado de Tennessee por presuntamente facilitar la entrada ilegal de migrantes.

Siga leyendo: Aumentan deportaciones de colombianos desde EE. UU.: más de 23.000 connacionales han sido expulsados en 2025

Un juez de Tennessee dictaminó el 23 de julio que debía ser puesto en libertad en espera de juicio en este caso, cuyo inicio ya está programado para el 27 de enero de 2026.

