Liberaron a Kilmar Ábrego, el migrante deportado por error a El Salvador y que luego fue detenido tras su regreso a EE. UU.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado desde Estados Unidos por error y luego regresado a ese país y detenido por cargos de tráfico de migrantes indocumentados, fue liberado el viernes de la prisión donde se encontraba, anunció su abogado.
Ábrego García, residente en el estado de Maryland y casado con una estadounidense, se convirtió en un símbolo de la política de deportación masiva de inmigrantes que lleva adelante el presidente Donald Trump.
Fue deportado a El Salvador en marzo junto con más de 250 hombres, la mayoría de ellos por presunta pertenencia a una pandilla venezolana.