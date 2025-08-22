Liberaron a Kilmar Ábrego, el migrante deportado por error a El Salvador y que luego fue detenido tras su regreso a EE. UU.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado desde Estados Unidos por error y luego regresado a ese país y detenido por cargos de tráfico de migrantes indocumentados, fue liberado el viernes de la prisión donde se encontraba, anunció su abogado. Ábrego García, residente en el estado de Maryland y casado con una estadounidense, se convirtió en un símbolo de la política de deportación masiva de inmigrantes que lleva adelante el presidente Donald Trump. Fue deportado a El Salvador en marzo junto con más de 250 hombres, la mayoría de ellos por presunta pertenencia a una pandilla venezolana.

Posteriormente, el gobierno de Trump reconoció un “error administrativo” con respecto a su caso, ya que en 2019 había sido revocada una orden de deportación en su contra. “Hoy, Kilmar Abrego García está libre”, declaró su abogado, Sean Hecker, en un comunicado. En contexto: Bukele visitó a Trump y aseguró que no tiene “poder” para enviar de vuelta a EE. UU. a salvadoreño deportado por error “Actualmente se encuentra en camino a Maryland para reunirse con su familia tras haber sido arrestado, deportado y encarcelado ilegalmente, todo debido al ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el valor de resistir los continuos ataques del gobierno al Estado de derecho”, continuó.