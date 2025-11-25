Hombre se disfrazaba de su madre fallecida para cobrar su pensión; cadáver estaba escondido en casa

Un aterrador hecho ha sacudido a las autoridades y ciudadanos de Italia, luego de que un hombre fuera descubierto suplantando la identidad de su madre fallecida para seguir cobrando su pensión.

El acusado de este macabro engaño es un hombre de 57 años de edad, enfermero de profesión y actualmente desempleado. El sujeto habría intentado suplantar a Graziella Dall’Oglio, su madre de 82 años que había muerto hace aproximadamente tres años. Su cuerpo fue hallado momificado en la vivienda familiar.

Los hechos que condujeron a descubrir al enfermero italiano ocurrieron el pasado 11 de noviembre de 2025 en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, norte de Italia. Ese día, el hombre acudió a una oficina gubernamental para renovar el carné de identidad de su madre, un documento necesario para continuar recibiendo los beneficios.

Para poder seguir cobrando la pensión de Graziella, el hombre de 57 años al parecer se vistió completamente como una mujer mayor, usando peluca, maquillaje, uñas pintadas, ropa femenina, lentes y un collar. También intentó imitar cada gesto y particularidad de su madre.

Al momento de hacer la diligencia, su disfraz generó sospechas entre los funcionarios municipales, quienes alertaron a la policía. Un agente gubernamental, según medios locales, notó rasgos masculinos, que incluían una voz baja o masculina, un cuello demasiado robusto y vello oscuro en la nuca, manos y barbilla.

Tras la denuncia y una comparación de fotografías que determinó el intento de estafa, los agentes llegaron a la casa del hombre. Allí, el acusado permitió que registraran su casa, dando pie al descubrimiento del cuerpo de la fallecida.