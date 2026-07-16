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Hace 19 años Messi bañó a un bebé Lamine Yamal: ¿el domingo le entregará el trono en la final del Mundial?

El duelo por el título de la Copa Mundo, entre España y Argentina, será el domingo a las 2:00 de la tarde, en Nueva York.

  • Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé, para la campaña del calendario solidario del Barcelona con Unicef de 2008. FOTO TOMADA X@FCBarcelona
    Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé, para la campaña del calendario solidario del Barcelona con Unicef de 2008. FOTO TOMADA X@FCBarcelona
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Algunos dicen que esto ya estaba escrito, otros que los astros se alinearon para que sucediera un acto surreal; lo cierto es que este domingo, cuando los equipos salten al campo para disputar la final de la Copa Mundo en Nueva York, de un lado estará Lionel Messi y del otro Lamine Yamal, que se vuelven a reunir tras 19 años.

La primera reunión, ocurrida hace 19 años, se dio para la realización de una foto y un video en diciembre de 2007 para una campaña de Unicef y la Fundación del Barcelona FC, cuando Messi era el protagonista y bañó a Yamal, quien era un bebé. En ese entonces Messi tenía 20 años y Yamal unos meses.

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Ahora, 19 años después, el fútbol los vuelve a unir, esta vez, cada uno de ellos al lado contrario del campo, pero con el mismo interés: ser campeón, mientras que Messi lidera a Argentina en busca del bicampeonato; del otro lado estará Yamal, una de las nuevas figuras del fútbol mundial.

Lamine ha demostrado en varias entrevistas su admiración y respeto por Messi, a quien su familia aprendió a apreciar desde hace 19 años, cuando filmaron el comercial, por la manera como el astro argentino compartió con ellos durante esas horas.

Ahora, cada uno luchará por el título y tocará esperar al domingo para ver quién levanta la copa en el Mundial de Norteamérica, en el que España busca su segunda corona y Argentina va por su cuarta copa.

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Joan Monfort, el responsable de tomar la foto hace 19 años, declaró hace poco al periodico The Athletic que “fue una casualidad de la vida. En aquel instante no te puedes imaginar lo que será casi 20 años más tarde. Es una conjunción de cosas que sólo se da una vez”.

Añadió: “Es algo increíble. En aquel entonces, nadie podía imaginar que este bebé sería quien es ahora, y tampoco se podía saber que Messi se convertiría en quien es ahora. El destino juega un papel importante en estas cosas”.

Yamal en entrevista a DAZN mencionó que “he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”.

Así llegan las dos selecciones a la final del Mundial en Norteamérica

España llega a la final tras dejar en el camino a Francia, otra de las favoritas y a la que venció 2-0 en la semifinal, mientras que Argentina venció 2-1 a Inglaterra.

En el camino a la final, España venció en cada una de las fases desde dieciseisavos a Austria 3-0, Portugal 1-0, Bélgica 2-1 y Francia 2-0.

Argentina, por su parte, necesitó tiempo extra para vencer a Cabo Verde 3-2, a Egipto 3-2, en el alargue a Suiza 3-1 y contra Inglaterra ganó 2-1.

Tras dejar en el camino a selecciones como Portugal y Francia, los dirigidos por Luis de la Fuente se convirtieron en los grandes favoritos para alcanzar el título, pero, ahora que Argentina está en la final, ese favoritismo se ha dividido un poco, por la presencia de Messi en la final.

¿En qué año se tomó la famosa foto de Messi y Lamine Yamal bebé?
La foto original se tomó en el año 2007. En ese momento, Lionel Messi tenía 20 años y era una de las jóvenes figuras del Barcelona FC, mientras que Lamine Yamal era apenas un bebé de unos meses de nacido.
¿Cuál fue el motivo por el que Messi conoció a Lamine Yamal cuando era un bebé?
El encuentro se dio para la grabación de un video y una sesión de fotos de una campaña benéfica organizada por Unicef y la Fundación del Barcelona FC. El futbolista argentino era el protagonista de la campaña y coincidió con la familia de Yamal por casualidad en dicha producción.
¿Cuántas copas del mundo tiene Argentina y qué récord busca Lionel Messi en este partido?
La Selección de Argentina tiene tres copas del mundo y busca en este partido su cuarto título histórico. Además, bajo el liderazgo de Lionel Messi, el equipo de mayores busca conseguir el bicampeonato del mundo de forma consecutiva.
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