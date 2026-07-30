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Videos | España enviará tropas ante la llegada de miles de migrantes desde Marruecos

Los migrantes ingresaron nadando por la ciudad marroquí de cruzando Fnideq (Castillejos) hasta las playas de Ceuta, en España. También lo hicieron saltando una valla fronteriza.

  • Miles de migrantes de Marruecos ingresaron irregularmente a España. FOTOS: Capturas de videos
    Miles de migrantes de Marruecos ingresaron irregularmente a España. FOTOS: Capturas de videos
Agencia AFP
hace 6 horas
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Miles de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, uniéndose a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una “emergencia humanitaria” que dejó varios muertos y que llevó a Madrid a anunciar el envío del ejército. Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

Al final de la tarde del jueves, luego de que centenares de personas siguieran entrando en masa durante la jornada saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18,5 km2, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que“las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

El ministerio, que no especificó cuántos soldados enviará, explicó que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, así como que enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

En contexto: Miles de inmigrantes entran a nado a Ceuta, España, desde Marruecos: así avanza la crisis fronteriza

Según mostraron imágenes de la televisión pública, agentes de la Guardia Civil se limitaban a vigilar la entrada de los migrantes cerca de un puesto fronterizo al sur de Ceuta. Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban “¡Adiós Marruecos, hola España!”, indicó la periodista de la AFP, que observó en una playa numerosos flotadores redondos y ropa abandonada por las personas que habían llegado a nado.

Las autoridades españolas han recuperado los cuerpos de nueve inmigrantes fallecidos intentando alcanzar a nado Ceuta, indicó a la AFP la delegación del Gobierno español en el enclave.

Devolución “lo antes posible” de los migrantes de Marruecos

El Gobierno español se apresuró a señalar en un comunicado del Ministerio del Interior que había acordado con Rabat tomar medidas para devolver “lo antes posible” a Marruecos “todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viajará el viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó su oficina.

“El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales(...) para recuperar la normalidad lo antes posible”, había señalado antes en X Sánchez.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

“En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes”, a un ritmo de “200 personas por día”, por lo que “los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados”, precisó Vivas.

Cientos de personas, entre ellas menores, se concentraron a primera hora de la tarde del jueves en la frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y Ceuta, para intentar cruzar de forma irregular la frontera a nado o tratar de escalar la valla fronteriza, constató un periodista de la AFP.

Crisis entre España y Marruecos

Interior destacó en su comunicado “la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria”, al señalar a las “redes de tráfico de personas” como responsables de las entradas masivas.

“La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia”, señalaron de su lado fuentes del Ministerio de Exteriores, al desvincular la actual situación con el reciente viaje de Sánchez a Argel.

Precisamente, la entrada de más de 10.000 migrantes a Ceuta en mayo de 2021 ocurrió cuando Rabat relajó los controles fronterizos en el marco de una crisis con España.

Entonces, Marruecos se indignó después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

La crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Rabat para esta antigua colonia española.

De todas maneras, la principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué España envía al Ejército a Ceuta tras la llegada masiva de migrantes?
España el anunció el envío de las Fuerzas Armadas para reforzar a la Guardia Civil y mantener la seguridad en Ceuta ante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Según la información oficial, el objetivo es apoyar el control de la situación mientras continúan llegando personas por el mar y por la frontera terrestre.
¿Qué ocurrirá con los migrantes que ingresaron de forma irregular a Ceuta en España?
El Gobierno español informó que acordó con Marruecos tomar medidas para devolver “lo antes posible” a todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta.
¿Cuántos migrantes han llegado a Ceuta en España durante la crisis de migración?
Según la noticia, más de 1.500 migrantes habían llegado por vía marítima en los últimos días, a un ritmo aproximado de 200 personas diarias. Además, durante el jueves ingresaron miles más, tanto nadando como saltando la valla fronteriza. Las autoridades no informaron una cifra total consolidada al cierre de la jornada.
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