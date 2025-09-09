Los 14 multimillonarios que se unieron a la exclusiva lista de Forbes de las personas más ricas de Estados Unidos en 2025

Entrar en la lista Forbes 400 —el ranking anual que mide la fortuna de los hombres y mujeres más ricos de Estados Unidos— requiere un patrimonio mínimo histórico de 3.800 millones de dólares este 2025.
La revista presentó este año a 14 nuevos integrantes, la mayoría emprendedores ligados a la tecnología, el software y la energía.
A lo largo de los años, este ranking ha estado dominado por nombres como Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates y Mark Zuckerberg, quienes suelen ocupar los primeros puestos. Sin embargo, la edición 2025 presentó nuevos líderes de sectores como la inteligencia artificial, la computación en la nube y los videojuegos móviles.