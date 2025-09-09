x

Murió la exreina de belleza Shamel Alejandra Álava, ¿qué le pasó?

Álava era una figura reconocida en los certámenes de belleza, en los cuales llegó a competir.

    Ávala falleció en la noche del 5 de septiembre. FOTO Tomada de @fotografia.genesispacheco
El Colombiano
09 de septiembre de 2025
bookmark

La exreina de belleza ecuatoriana Shamel Alejandra Álava falleció este fin de semana en su país natal. Era uno de los rostros más reconocidos en el ámbito de los certámenes de belleza, especialmente por su participación en el reinado de El Empalme, localidad ubicada en la costa ecuatoriana.

Medios de comunicación locales informaron que Álava perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes 5 de septiembre. Las autoridades confirmaron que el siniestro también dejó seis personas heridas.

El hecho tuvo lugar cuando la exreina se desplazaba por la vía que conecta El Empalme con la ciudad de San Jacinto de Balzar. En ese momento, Shamel conducía una camioneta blanca en la que también viajaba su esposo. La alcaldía de su municipio natal lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a la familia.

El momento exacto del accidente quedó registrado en video. En las grabaciones compartidas en redes sociales se observa cómo la camioneta en la que se desplazaba Álava impacta de frente con otro vehículo. La exreina falleció en el lugar de los hechos, mientras que los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

Las autoridades locales aseguraron que se realizarán las investigaciones pertinentes para encontrar quién fue el responsable del siniestro.

Mientras tanto, los seguidores de la exreina han dejado mensajes en redes sociales lamentando su fallecimiento y reconociendo su labor comunitaria en El Empalme.

