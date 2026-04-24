Netanyahu anunció que le detectaron un cáncer de próstata en su último examen médico

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó este viernes su informe médico anual, que indica que los médicos le extirparon con éxito un pequeño “tumor maligno en fase inicial” de la próstata.

En una publicación en X, el líder israelí de 76 años señaló que hace 18 meses se sometió con éxito a una operación “por una próstata benigna agrandada”.

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“En mi última revisión médica, se detectó una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata. Las pruebas confirmaron que se trataba de un tumor maligno en una fase muy temprana, sin indicios de metástasis”, afirmó.

Netanyahu añadió que se había sometido a un “tratamiento específico que eliminó el problema y no dejó rastro de él”, sin precisar cuándo.