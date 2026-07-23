Nicolás Maduro estuvo 13 minutos ante la corte de Nueva York: el juicio será en 2027

Seis meses después de haber sido detenido por fuerzas militares de Estados Unidos, el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresó este miércoles a una corte de Nueva York para una breve audiencia que terminó definiendo el calendario del proceso penal en su contra. La diligencia duró apenas 13 minutos. En ese tiempo, el juez Alvin K. Hellerstein aceptó el cronograma presentado de manera conjunta por la Fiscalía y la defensa y fijó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027. Maduro permaneció durante toda la audiencia junto a su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada en el operativo estadounidense del pasado 3 de enero y enfrenta cargos dentro del mismo caso. Ambos estuvieron en la sala vestidos con uniforme penitenciario color caqui y sin esposas. Siguieron el desarrollo de la audiencia con la ayuda de un intérprete, mientras Maduro tomó apuntes en una libreta.

Según lo observado durante la diligencia, el exmandatario se mostró de buen ánimo. A diferencia de su comparecencia anterior, realizada en marzo, no parecía haber perdido más peso y lucía un corte de cabello reciente. Al ingresar a la sala saludó a sus abogados y también hizo un gesto de saludo, a la distancia, hacia algunas de las personas presentes entre el público. Al finalizar la audiencia permaneció unos minutos conversando con su equipo legal y, antes de abandonar el recinto, volvió a despedirse de quienes asistieron a la sesión. Lea más: Estados Unidos fija la fecha del juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico, ¿para cuándo quedó programado? Maduro, quien gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero de este año, enfrenta cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, acusaciones que rechaza y frente a las cuales se ha declarado inocente. En el mismo expediente judicial, Cilia Flores enfrenta cargos por narcotráfico y armas y también sostiene que es inocente. Durante la audiencia, tanto la defensa como los fiscales presentaron al juez un calendario para la entrega de pruebas y la presentación de distintas mociones antes del juicio.

Los bocetos de la nueva audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York.

Aunque el juez Hellerstein expresó dudas sobre la posibilidad de que ambas partes cumplan todos los plazos previstos, finalmente aprobó la hoja de ruta y confirmó que el juicio comenzará el 1 de junio de 2027. El abogado principal de Maduro, Barry J. Pollack, aseguró que el cronograma es viable y manifestó que no esperan retrasos en el proceso. No obstante, indicó que informarán al tribunal si surge alguna circunstancia que obligue a modificar las fechas establecidas. Antes del inicio del juicio, Maduro volverá a comparecer ante la corte el 17 de noviembre, cuando su defensa presentará una moción para sostener que tanto él como Cilia Flores gozaban de inmunidad al momento de su captura, al ser jefe de Estado y primera dama, respectivamente. Mientras el proceso continúa, ambos permanecerán recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde seguirán preparando su estrategia jurídica para enfrentar el juicio previsto para 2027. Entérese: Gobierno Trump solicitó inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en EE. UU. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas