Quién era el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, el hombre que valía 5 millones de dólares

Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació y creció en Maracay, la capital del estado Aragua, en el centronorte de Venezuela. Llegó al poder desde adentro de una cárcel.
Desde principios de los años 2000 comenzó a delinquir y en 2005 disparó contra un policía que luego murió. Las autoridades lo capturaron en 2010 y lo enviaron a la prisión de Tocorón, al suroeste de Caracas, por cargos de tráfico de drogas, homicidio y robo.
Dos años después escapó, volvió a delinquir y lo recapturaron en 2013 y lo devolvieron a Tocorón. En 2018 lo condenaron a 17 años de cárcel por homicidio, narcotráfico, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra. Pero la cárcel lo catapultó.
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