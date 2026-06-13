“Los enviaremos al infierno”: Trump muestra el video del bombardeo que mató al máximo jefe del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump anunció en la noche del viernes 12 de junio la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, el hombre que convirtió una pandilla carcelaria venezolana en una de las organizaciones terroristas más temidas del continente americano. El mandatario, además de publicar la noticia, también publicó un video de 10 segundos en su cuenta de Truth Social en el que se ve cómo una casa de techo verde, rodeada de árboles y terreno seco en una zona rural de Venezuela, es bombardeada y reducida a una enorme nube de fuego y humo en cuestión de segundos. “El Comando ejecutó un ataque para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, escribió Trump, quien calificó el operativo como “cinético, rápido y letal”. Siga leyendo: Trump dice que Estados Unidos mató al ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua

El operativo: coordinación entre EE.UU. y Venezuela

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó que el bombardeo ocurrió a principios de esta semana, sin precisar la fecha exacta. Según Hegseth, el ataque se ejecutó “en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas” y tuvo como objetivo un complejo del Tren de Aragua ubicado en territorio venezolano. Trump aseguró que el operativo “fue coordinado con Venezuela”, país con el que afirmó mantener una excelente relación. El anuncio de Trump ocurre apenas tres días después de que las Fuerzas Armadas venezolanas desplegaran helicópteros en Las Claritas, un enclave minero del sur del país, cerca de la frontera con Brasil. Esa zona estaba controlada por el Tren de Aragua. Fuentes consultadas por EL TIEMPO confirmaron que esos operativos buscaban ubicar a ‘Niño Guerrero’ y a otro líder de la banda identificado como Johan Petrica, cuyo nombre real es Yohan José Romero. El lugar exacto donde se produjo el bombardeo no ha sido confirmado oficialmente, aunque fuentes del diario El País señalaron que el ataque ocurrió en Venezuela.

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¿Quién era Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’?

Héctor Guerrero Flores era el máximo jefe del Tren de Aragua, la banda transnacional nacida en las cárceles venezolanas y designada como organización terrorista por el Gobierno de Estados Unidos al inicio del segundo mandato de Trump. El Gobierno estadounidense lo acusaba de haber transformado una pandilla carcelaria especializada en extorsión y soborno en una organización criminal de alcance continental. Guerrero llevaba prófugo desde octubre de 2023, cuando las autoridades venezolanas recuperaron la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua. Ese penal era tan dominado por la banda que dentro de sus muros llegaron a funcionar una piscina y restaurantes. En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Guerrero junto a otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos Johan Petrica. En diciembre de ese mismo año, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó formalmente de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos. El entonces fiscal Jay Clayton, luego nominado por Trump como director de Inteligencia Nacional, lo describió como el “cerebro de la evolución del Tren de Aragua, de una pandilla carcelaria venezolana a una organización terrorista transnacional”. El Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. Le puede interesar: Cae extraditable del Tren de Aragua: fue capturada en Medellín la hermana del cofundador de la banda

El Tren de Aragua: de las cárceles venezolanas al continente

La banda adoptó su nombre entre 2013 y 2015, aunque sus operaciones son anteriores, según un informe de Transparencia Venezuela. Nació dentro de la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua. Durante años, el Tren de Aragua aterrorizó, además de Venezuela, en Colombia, Chile, Perú y Bolivia. Y fue extendiendo gradualmente su influencia hasta llegar a Estados Unidos e incluso España, donde el hermano de Guerrero fue arrestado en marzo de 2024, lo que permitió identificar la primera célula sospechosa del grupo en ese país. El general retirado Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia, llegó a calificar a la banda como “la organización criminal más desestabilizadora que opera actualmente en América Latina”.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Tren de Aragua ha sido vinculado con trata de personas, extorsión, secuestro, lavado de dinero y narcotráfico. Uno de los grandes desafíos para las fuerzas de seguridad ha sido determinar cuántos miembros del grupo ya operan en suelo estadounidense. El centro de estudios InSight Crime señaló en octubre de 2025 que la reputación de la banda “parece haber crecido más rápidamente que su presencia real en Estados Unidos”.

Donald Trump anuncia que el ejército de Estados Unidos ha matado al Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. La operación se llevó a cabo en Venezuela, según fuentes oficiales en Caracas.

La respuesta de Trump y el contexto político

El presidente estadounidense aprovechó el anuncio para lanzar una crítica directa a su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de “abrir las fronteras a miles de delincuentes ilegales” que, según él, cometieron crímenes en territorio americano. “Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario recordó que al inicio de su administración designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportó a miles de criminales y “declaró la guerra a los cárteles”. En marzo pasado, la administración Trump desató controversia al deportar a más de 200 personas a la tristemente célebre prisión de máxima seguridad de El Salvador, alegando que eran miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, los funcionarios aportaron escasas pruebas de vinculación con la pandilla y muchos de los deportados negaron pertenecer al grupo. Todo esto ocurre en un Venezuela convulsionada, ya que en enero de este año Trump ordenó una operación militar que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, quien fue entregado a custodia estadounidense. Maduro se declaró inocente de los cargos de conspiración para el narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas y explosivos. Desde entonces, la presidenta interina Delcy Rodríguez dirige el país con el respaldo de la Casa Blanca. En un comunicado emitido la noche del viernes, el Gobierno venezolano reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado en el país.