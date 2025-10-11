Mientras palestinos encuentran Gaza en ruinas, Hamás anuncia que comenzará a liberar rehenes el lunes

Cientos de miles de palestinos regresaron el sábado a la devastada ciudad de Gaza, mientras Hamás dijo que comenzaría a liberar rehenes israelíes el lunes por la mañana como parte de la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.

El enviado de Trump a Oriente Medio prometió a las familias de rehenes israelíes que sus seres queridos les serían devueltos, y el principal general estadounidense de la región visitó Gaza un día después de que se silenciaran las armas.

“Su valentía ha conmovido al mundo”, dijo Steve Witkoff a las familias y a la multitud reunida en Tel Aviv. “A los rehenes: regresan a casa”, declaró, mientras los israelíes coreaban “¡Gracias, Trump!”.

Poco después, el alto funcionario de Hamás, Osama Hamdan, dijo que “el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana según lo acordado”.

Israel y Hamás liberarán rehenes y prisioneros, dos años después de que el ataque del grupo militante palestino del 7 de octubre de 2023 desencadenara una contraofensiva que mató a más de 67.000 palestinos.

Pero los mediadores todavía tienen que asegurar una solución política de largo plazo que permita a Hamas entregar las armas y retirarse del gobierno de Gaza.

En una entrevista con AFP en Catar, Badran, miembro de la oficina política de Hamás, advirtió: “La segunda fase del plan Trump, como se desprende de sus propios puntos, contiene muchas complejidades y dificultades”.

Hamás, dijo, no asistirá a la firma formal del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, donde los líderes internacionales se reunirán el lunes para discutir la implementación de la primera fase del alto el fuego.

El grupo extremista palestino se resiste a los llamamientos al desarme. Un funcionario del grupo, que habló bajo condición de anonimato, declaró a la AFP que era “imposible”.

Irán, aliado de Hamás, también advirtió que no confía en que Israel respete el alto el fuego.

“No hay absolutamente ninguna confianza en el régimen sionista”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.