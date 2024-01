El papa Francisco dijo este miércoles 17 de enero para sus feligreses, durante su catequesis que el placer sexual es “un don de Dios”, pero que este ha sido “socavado por la pornografía”, y que “el verdadero amor no posee”.

“En el Cristianismo no se condena el instinto sexual, no. Un libro de la Biblia, el ‘Cantar de los Cantares’, es un maravilloso poema de amor entre dos novios. Sin embargo, esta hermosa dimensión sexual no está exenta de peligros”, señaló el sumo pontífice, mientras repasaba los pecados capitales.

El enamoramiento, uno de los sentimientos más puros

El pontífice le explicó a los creyentes congregados en el Aula Pablo VI que “si no está contaminado por el vicio, el enamoramiento es uno de los sentimientos más puros”.

Porque “una persona enamorada se vuelve generosa, disfruta regalando, escribe cartas y poemas. Deja de pensar en sí mismo para proyectarse completamente hacia el otro”, destacó.