Papa León XIV visitará Perú en noviembre: volverá al país donde construyó sus raíces latinoamericanas

Perú será el primer país de América Latina que visitará el papa León XIV desde su elección como líder de la Iglesia católica. El anuncio, realizado por el presidente interino peruano José María Balcázar tras una audiencia privada en el Vaticano, tiene un significado especial: más que una visita oficial, se trata del regreso a una tierra que el pontífice considera su hogar espiritual. Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, Robert Francis Prevost construyó gran parte de su vida religiosa en Perú. Durante más de dos décadas trabajó como misionero, formador y obispo en distintas regiones del país, una experiencia que moldeó su visión pastoral y fortaleció sus vínculos con América Latina. Según informó Balcázar, León XIV llegará a Perú durante la primera quincena de noviembre para una gira que podría extenderse entre ocho y diez días. El recorrido incluiría ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, aunque el itinerario definitivo sigue en preparación. Conozca: Video | Espectacular: la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia se ilumina por primera vez tras la bendición del papa León XIV

La elección de Perú como una de sus primeras visitas al continente no es casual. El actual pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, cuando asumió como obispo de Chiclayo, una ciudad del norte del país con la que mantiene una relación especialmente cercana. De hecho, en su primer mensaje tras ser elegido papa, dedicó unas palabras en español a la diócesis que lideró durante años. Lea más: León XIV, el papa que anda en Twingo y ama la cocina peruana “Un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida Diócesis de Chiclayo”, expresó desde el balcón de la Basílica de San Pedro, recordando a la comunidad que acompañó buena parte de su ministerio.

¿Cómo Perú marcó al papa León XIV?

Su historia en Perú comenzó en 1985, cuando llegó como misionero agustino a Chulucanas, en la región de Piura. Más adelante desarrolló una intensa labor pastoral en Trujillo y otras zonas del país, antes de regresar temporalmente a Estados Unidos. Sin embargo, su vínculo con territorio peruano se consolidó definitivamente en 2014, cuando el papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo.

León XIV durante su estadía en Perú. FOTO: Diócesis de Chiclayo/AFP.

Durante su tiempo en Perú, León XIV ganó reconocimiento por su cercanía con las comunidades, su trabajo con poblaciones vulnerables y su interés por temas sociales y ambientales. Quienes compartieron con él destacan su sencillez, su capacidad de escucha y el profundo afecto que desarrolló por la cultura peruana.

¿Qué significa el regreso del papa León XIV a tierras sudamericanas?

La gira también tendrá una fuerte carga simbólica para la Iglesia latinoamericana. León XIV es el primer papa estadounidense de la historia, pero su prolongada experiencia pastoral en Perú ha llevado a muchos fieles a considerarlo también un pontífice con identidad latinoamericana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Su regreso se convertirá en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la región en 2026 y representará un reencuentro con el país que ayudó a forjar gran parte de su vocación sacerdotal y episcopal. Más que una visita diplomática, será el retorno a la tierra donde nació una parte fundamental de su historia.

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