Papa León XIV visitará Perú en noviembre: volverá al país donde construyó sus raíces latinoamericanas

Perú será el primer país de América Latina que visitará el papa León XIV desde su elección como líder de la Iglesia católica. El anuncio, realizado por el presidente interino peruano José María Balcázar tras una audiencia privada en el Vaticano, tiene un significado especial: más que una visita oficial, se trata del regreso a una tierra que el pontífice considera su hogar espiritual.
Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, Robert Francis Prevost construyó gran parte de su vida religiosa en Perú. Durante más de dos décadas trabajó como misionero, formador y obispo en distintas regiones del país, una experiencia que moldeó su visión pastoral y fortaleció sus vínculos con América Latina.
Según informó Balcázar, León XIV llegará a Perú durante la primera quincena de noviembre para una gira que podría extenderse entre ocho y diez días. El recorrido incluiría ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, aunque el itinerario definitivo sigue en preparación.
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