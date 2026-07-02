Pareja que escaló el Empire State ya tuvo audiencia y juez decidió cuál será su futuro judicial

Después de pasar la noche detenidos por escalar ilegalmente el Empire State Building y protagonizar una propuesta de matrimonio a más de 400 metros de altura, la pareja compareció ante un juez en Nueva York. Aunque enfrentan varios cargos, recuperaron la libertad bajo supervisión mientras avanza el proceso judicial. La pareja de escaladores urbanos que acaparó la atención mundial tras subir ilegalmente hasta la aguja del Empire State Building y comprometerse en la cima quedó en libertad supervisada este jueves, luego de comparecer ante un tribunal de Manhattan. Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, enfrentan cargos por puesta en peligro imprudente, daños a la propiedad, robo, allanamiento, alteración del orden público y otros delitos relacionados con el ascenso al emblemático rascacielos de Nueva York, ocurrido el miércoles.

La jueza Janice Chen determinó que, debido a que los delitos imputados no permiten imponer fianza, la pareja no permanecerá en prisión mientras avanza el caso. En cambio, ambos deberán presentarse periódicamente ante la Oficina de Justicia Penal de la Alcaldía de Nueva York como parte de un régimen de libertad supervisada. Según la acusación presentada por la Fiscalía, hacia las 11:15 de la mañana del miércoles 1 de julio la Policía recibió una alerta por una posible violación de seguridad en la antena del Empire State Building. La investigación señala que los escaladores accedieron durante la noche a una zona restringida del edificio y lograron atravesar varias puertas de acceso controlado hasta llegar a los pisos 103 y 104, donde una cerradura fue encontrada forzada. Los daños fueron estimados en unos 2.000 dólares. En contexto: El amor desafía la seguridad: pareja escaló el Empire State, se comprometió en matrimonio y terminó arrestada Mientras helicópteros de prensa sobrevolaban el edificio, la pareja desplegó una bandera con la frase: ”Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”, una cita atribuida al músico Jimi Hendrix. Poco después, Kuznetsov se arrodilló para pedirle matrimonio a Nikolau, una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Para permitir el rescate, las autoridades suspendieron temporalmente el funcionamiento de la antena de transmisión del edificio, cuyos equipos emiten señales de alta frecuencia que pueden representar un riesgo para la salud. Agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) de la Policía de Nueva York fueron los encargados de descender a la pareja sin que se registraran personas lesionadas.