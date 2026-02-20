¡Ni 24 horas en el cargo! Presidente interino de Perú fue citado a juicio por presunta apropiación ilícita y sería declarado reo contumaz

A menos de 24 horas de asumir el cargo como presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, de 83 años, fue citado a juicio oral por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, donde deberá declarar por el presunto delito de apropiación ilícita que se le imputa. Balcázar asumió la jefatura del Estado el 18 de febrero, tras la destitución de José Jerí en medio de acusaciones de corrupción.

La investigación contra el nuevo presidente interino se inició luego de que se desempeñara como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) entre 2019 y 2020, cargo en el que tenía la responsabilidad de administrar y rendir cuentas sobre los fondos de la institución.

Sin embargo, se detectaron presuntos movimientos irregulares durante su gestión, ya que no habría bancarizado ni rendido cuentas de manera adecuada. Según la acusación, los recursos recaudados habrían sido depositados en cuentas personales a su nombre, en lugar de ingresar a las cuentas oficiales del gremio.

El Ministerio Público lo expulsó en 2022 y presentó en noviembre de 2023 una acusación formal contra Balcázar y solicitó una pena, además del pago de una reparación civil por los hechos imputados, cuyos montos ascenderían a aproximadamente 770.000 soles (alrededor de USD 200.000 a 300.000).

Por tal motivo, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo citó a Balcázar para que se presente de manera obligatoria, ya sea presencial o virtualmente, el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a. m., a fin de rendir declaración por el delito que se le imputa.

En caso de no asistir a la audiencia sin justificación válida, podría ser declarado reo contumaz, lo que permitiría ordenar su captura y disponer que el proceso continúe en su ausencia con las consecuencias legales correspondientes.