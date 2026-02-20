x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Ni 24 horas en el cargo! Presidente interino de Perú fue citado a juicio por presunta apropiación ilícita y sería declarado reo contumaz

José María Balcázar enfrenta una acusación formal por el delito de apropiación ilícita, tras hechos ocurridos entre 2019 y 2020, cuando se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

  • El presidente interino de Perú, José María Balcázar, fue citado a juicio a menos de 24 horas de asumir el cargo. FOTO: Tomada de X (@congresoperu)
    El presidente interino de Perú, José María Balcázar, fue citado a juicio a menos de 24 horas de asumir el cargo. FOTO: Tomada de X (@congresoperu)
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

A menos de 24 horas de asumir el cargo como presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, de 83 años, fue citado a juicio oral por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, donde deberá declarar por el presunto delito de apropiación ilícita que se le imputa. Balcázar asumió la jefatura del Estado el 18 de febrero, tras la destitución de José Jerí en medio de acusaciones de corrupción.

La investigación contra el nuevo presidente interino se inició luego de que se desempeñara como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) entre 2019 y 2020, cargo en el que tenía la responsabilidad de administrar y rendir cuentas sobre los fondos de la institución.

Lea también: El izquierdista José María Balcázar es el nuevo presidente interino de Perú

Sin embargo, se detectaron presuntos movimientos irregulares durante su gestión, ya que no habría bancarizado ni rendido cuentas de manera adecuada. Según la acusación, los recursos recaudados habrían sido depositados en cuentas personales a su nombre, en lugar de ingresar a las cuentas oficiales del gremio.

El Ministerio Público lo expulsó en 2022 y presentó en noviembre de 2023 una acusación formal contra Balcázar y solicitó una pena, además del pago de una reparación civil por los hechos imputados, cuyos montos ascenderían a aproximadamente 770.000 soles (alrededor de USD 200.000 a 300.000).

Por tal motivo, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo citó a Balcázar para que se presente de manera obligatoria, ya sea presencial o virtualmente, el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a. m., a fin de rendir declaración por el delito que se le imputa.

En caso de no asistir a la audiencia sin justificación válida, podría ser declarado reo contumaz, lo que permitiría ordenar su captura y disponer que el proceso continúe en su ausencia con las consecuencias legales correspondientes.

Las nuevas críticas contra José María Balcázar

El abogado, ex juez de la Corte Suprema y parlamentario desde 2021 ya enfrentó este jueves fuertes críticas por declaraciones polémicas del pasado e investigaciones en su contra por supuesta corrupción.

El mandato de Balcázar finaliza a finales de julio, cuando asuma el presidente que gane las elecciones presidenciales del 12 de abril. “Es un país de locos, uno se acuesta con un presidente y se despierta con otro”, ironiza Fabiola Fernández, una trabajadora independiente de Lima consultada por la AFP.

Entre todos los presidentes que llegan al poder, ninguno hace absolutamente nada por nosotros”, lamenta Rocío Berrospi, una profesional de la salud. Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos expresaron su rechazo por declaraciones del mandatario. En 2023, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, Balcázar había afirmado ante una comisión del Parlamento que “las relaciones sexuales precoces ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”.

La Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció en un comunicado en X, que la designación de un dirigente con antecedentes controvertidos y con “declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes”.

Por su parte, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán consideró que esta elección es “la expresión de la profunda crisis ética y democrática”. “Quien minimiza la violencia contra las mujeres y las niñas no expresa una opinión aislada, sino que revela una actitud complaciente frente a los abusos”, añadió la organización en un comunicado.

Perú adoptó en 2023 una reforma del Código Civil que prohíbe el matrimonio con personas menores de 18 años, suprimiendo una excepción legal que antes permitía uniones de adolescentes con autorización de sus padres.

Interrogado por la radio RPP, Balcázar denunció “leyendas negras” que, según él, buscan distorsionar sus palabras, afirmando tener “una trayectoria impecable”. Elegido bajo las siglas del partido de izquierda Perú Libre, el octogenario está sometido a investigaciones por presunta apropiación ilícita de fondos y corrupción.

Siga leyendo: Pedro Castillo solicita indulto presidencial a José María Balcázar tras asumir el nuevo Gobierno

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida