Willie Colón preocupa a sus seguidores por su estado de salud, ¿qué le pasó al cantante de salsa?

Las alertas por el estado de salud de Willie Colón han crecido esta semana debido a diferentes publicaciones en redes sociales que aseguran que se encuentra hospitalizado. La preocupación aumentó este jueves cuando se viralizó un trino que asegura que el cantante está internado en Nueva York.
“Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado”, puede leerse en la publicación realizada por Juana Peña, insider del género de la salsa.