Willie Colón preocupa a sus seguidores por su estado de salud, ¿qué le pasó al cantante de salsa?

Los rumores difundidos en redes sociales aseguran que el artista está hospitalizado en Nueva York debido a complicaciones respiratorias.

    Willie Colón es conocido por canciones como Gitana y El gran varón. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Las alertas por el estado de salud de Willie Colón han crecido esta semana debido a diferentes publicaciones en redes sociales que aseguran que se encuentra hospitalizado. La preocupación aumentó este jueves cuando se viralizó un trino que asegura que el cantante está internado en Nueva York.

Lea: Murió Billy Steinberg, compositor de Like a Virgin, la exitosa canción de Madonna

“Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado”, puede leerse en la publicación realizada por Juana Peña, insider del género de la salsa.

A esto se suma la publicación que realizó el bajista Bobby Valentín en su cuenta oficial de Facebook. El artista conocido como “El rey del bajo” le pidió a sus seguidores unirse a una cadena de oración por el estado de salud de Colón.

“Saludos y Bendiciones para Todos. Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, escribió Valentín.

Las declaraciones de Bobby, quien ha colaborado con Colón en múltiples ocasiones, han hecho que los rumores sobre el delicado estado de salud del artista crezca. A pesar de esto, ni la familia ni el equipo del cantante han realizado declaraciones oficiales sobre la supuesta hospitalización.

También han señalado que otra pista que podría dar indicios sobre la situación de Willie es que desde hace cinco días no realiza ninguna publicación en Instagram, donde suele compartir fotos y videos hasta varias veces al día.

En 2021, el cantante estuvo hospitalizado luego de sufrir un accidente automovilístico junto a su esposa Julia. Conmoción cerebral, laceraciones y fracturas en la vértebra cervical C1 fueron las complicaciones que tuvo Colón, quien tuvo una larga recuperación luego de este suceso.

Siga leyendo: Shakira y Beelé se juntaron en Barranquilla para grabar un nuevo video

Bloque de preguntas y respuestas

¿Está confirmado que Willie Colón esté hospitalizado?
No. Hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de su familia o equipo.
¿Qué dijo Bobby Valentín?
Según publicaciones en redes, en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York.
¿Ha tenido problemas de salud antes?
Sí. En 2021 sufrió un grave accidente automovilístico que requirió hospitalización y rehabilitación.
