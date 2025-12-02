¿Por qué Rusia y China no intervienen en la tensión geopolítica entre Trump y Maduro?

Durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden no se había visto una escalada militar tan amplia como la que impulsa Donald Trump en su segundo mandato. El líder republicano asegura estar dispuesto a erradicar por cualquier medio las “narcolanchas” que asegura que salen de Suramérica y Centroamérica a su país.

Sin embargo, hay un punto que despierta aún más curiosidad entre los expertos en geopolítica: la clara intención de derrocar al régimen de Nicolás Maduro. El mundo mantiene la mirada puesta en Venezuela, donde se han registrado sobrevuelos de aviones militares estadounidenses y la llegada del coloso USS Gerald R. Ford (CVN-78) al Caribe, un movimiento que parece tener un objetivo claro.

Y a pesar de las diversas noticias sobre la supuesta llamada entre Maduro y Trump —en la que el mandatario estadounidense le habría exigido dimitir cuanto antes—, nada ha ocurrido. Aquí surgen las incógnitas: ¿están Rusia o China al tanto de la situación hasta el punto de impedir que Maduro abandone su cargo?

The Wall Street Journal asegura que, aunque estos dos países han sido aliados de Venezuela durante años, actualmente no muestran mayor interés en lo que ocurra en Latinoamérica. La razón: ambos enfrentan prioridades más urgentes, como la guerra con Ucrania y los esfuerzos por contener el desbalance económico de China. También entran en escena otros socios como Cuba, Irán y Nicaragua, pero ninguno de ellos cuenta con la capacidad armamentística necesaria para hacer frente a Estados Unidos en defensa de Venezuela, según el diario.

Rusia ha colaborado con el mantenimiento de aeronaves y sistemas de misiles tierra-aire en Venezuela, mientras que China ha ofrecido asistencia económica. No obstante, “estos son pequeños gestos que no serán suficientes si Estados Unidos recurre a la fuerza letal contra Venezuela”, reveló a The Wall Street Journal Vladimir Rouvinski, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Icesi en Colombia y experto en el papel de Moscú en América Latina.

Aquí entra otro punto: tanto China como Rusia están negociando con Estados Unidos importantes acuerdos comerciales, por lo que en este momento tienen intereses propios que no están dispuestos a poner en riesgo por asumir una postura abiertamente contraria. “Rusia no va a ayudar a Maduro más allá de lo que ya ha hecho”, añadió Rouvinski.

Y es que también entra en juego el plan de paz de 28 puntos presentado por el gobierno de Trump, con el que busca poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque bajo ciertas condiciones. Volodímir Zelenski no está del todo convencido de las cláusulas de este plan, por lo que respondió con un “no” y anunció que presentará sus propios argumentos para reorganizar el documento de otra manera.