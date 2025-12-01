Argentina pidió el arresto de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional

Argentina elevó el tono frente a la crisis venezolana y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) avanzar de manera urgente en la ejecución de las órdenes de arresto solicitadas contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La postura fue presentada durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, donde —según el representante argentino— la situación en Venezuela requiere medidas inmediatas tras lo que calificó como un deterioro acelerado después de las “fraudulentas elecciones de julio del 2024”. Diego Emilio Sadofschi, encargado de negocios de la embajada argentina en Países Bajos, aseguró que la CPI debe emitir órdenes de arresto contra los principales miembros del régimen venezolano.

“La situación en Venezuela se ha deteriorado tras las fraudulentas elecciones de julio del 2024 merece una atención inmediata”, afirmó el diplomático durante su intervención. Añadió que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”. Sadofschi insistió en que el organismo internacional no puede ignorar los señalamientos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “No podemos hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”, señaló. Puede leer: ¿Vuelo sospechoso? Avión del régimen de Maduro viajó a la frontera con Brasil; desató especulaciones La intervención del delegado argentino generó la inmediata reacción de la representación venezolana. Héctor Constant Rosales, representante de Venezuela en La Haya, acusó al gobierno de Javier Milei de “politizar la conferencia” y lo tildó de “falso defensor de derechos humanos”. Caracas sostiene que las denuncias impulsadas por Argentina y otros países forman parte de una campaña de presión internacional que desconoce la soberanía venezolana y busca debilitar al gobierno de Maduro. El proceso sobre Venezuela ante la CPI no es nuevo. En 2018, el tribunal abrió una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Las pesquisas incluyen señalamientos sobre detenciones masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política.