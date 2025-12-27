Rusia bombardea a Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

En vísperas de la reunión en Florida entre Donald Trump y Volodimir Zelenski, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Kiev (Ucrania) este sábado, que dejó un muerto y a cientos de miles sin luz ni calefacción.
La alerta antiaérea estuvo activada durante horas después de unas fuertes explosiones ocurridas durante la noche, según constataron reporteros de la AFP.
En el ataque murió una mujer de 47 años, según el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik. Once personas fueron hospitalizadas, según la alcaldía. El gobernador de la región capitalina precisó que unas 320.000 personas quedaron sin corriente eléctrica.