Sacrifican tres cachorros de tigre siberiano en zoológico de Alemania tras abandono de su madre

El zoológico de Leipzig informó que Yushka, una tigresa y madre primeriza, cuidó inicialmente de sus tres cachorros nacidos el miércoles, pero a partir del jueves dejó de amamantarlos y se desentendió de ellos. Durante dos días, los cachorros fueron debilitándose progresivamente, por lo que el personal veterinario decidió sacrificar a los animales para evitarles “una muerte por inanición”, explicó el veterinario Andreas Bernhard. El director del zoológico, Jörg Junhold, señaló que la interrupción de la crianza sin motivo aparente es un comportamiento habitual en madres primerizas inexpertas dentro del reino animal.

La especie, en su estado silvestre, se encuentra en peligro de extinción. Imagen: Zoológico de Leipzig.

Los tigres siberianos, o tigres del Amur, es uno de los felinos más grandes del mundo y habitan principalmente en el Lejano Oriente ruso, donde su población silvestre se encuentra amenazada de extinción. De acuerdo con información encontrada en sitio web de Zoo Leipzig, el establecimiento participa activamente en programas de conservación y gestión de esta especie, coordinando el libro genealógico internacional y colaborando con la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Críticas de organizaciones animalistas

El sacrificio de los cachorros generó protestas de grupos de defensa animal. PETA Alemania anunció que presentará una denuncia penal ante la fiscalía de Leipzig para investigar la legalidad de la matanza y exigir el fin de los programas de cría en el zoológico.

En 2003, se completó el hábitat Tiger Taiga, donde los visitantes pueden observar a los tigres a través de un panel de vidrio hasta el nivel del suelo. Imagen: Zoológico de Leipzig.

La organización criticó que la reproducción en cautiverio muchas veces tiene fines económicos y que los tigres criados en zoológicos no pueden ser reinsertados en la naturaleza, calificando estos programas como un “callejón sin salida para la conservación de la especie”.

Historia y políticas del zoológico de Leipzig

El zoológico de Leipzig, fundado en 1878, ha sido parte de los desarrollos sociales y políticos de Alemania durante más de 140 años, sobrevivió a dos guerras mundiales y se ha consolidado como un referente en conservación y educación ambiental.

El 9 de junio de 1878, Ernst Pinkert inauguró el “Zoological Garden of Leipzig”, convirtiendo su restaurante Pfaffendorfer Hof en uno de los primeros zoológicos de Europa. Imagen: Zoológico de Leipzig.

Es el primer zoológico alemán en implementar el esquema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), con el objetivo de reducir su impacto ambiental, planificando y evaluando anualmente medidas sostenibles bajo auditoría externa.

Casos similares y manejo de crías en cautiverio