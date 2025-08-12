Delegación de senadores estadounidenses visitará Colombia esta semana; se reunirán con Petro y partidos

Una de legación de congresistas estadounidenses liderada por los senadores de origen colombiano Bernie Moreno y Rubén Gallego visitarán el país entre el 13 y el 15 de agosto para reunirse con el presidente Gustavo Petro y con miembros de diferentes partidos políticos en la antesala de la contienda electoral de 2026. Lea aquí: Bernie Moreno, el senador de EE. UU. de origen colombiano, se despachó contra Petro: “Es un socialista rabioso” La visita, que había sido anunciada desde marzo por el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, coincidirá con los actos de despedida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes 11 de agosto luego de permanecer 65 días en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser víctima de un ataque sicarial el 7 de junio en Bogotá.

Los dos congresistas de origen colombiano, Moreno (nacido en Colombia) y Gallego (de madre colombiana), fueron de las primeras figuras políticas estadounidenses –junto al secretario de Estado, Marco Rubio– en reaccionar al magnicidio del senador de 39 años. “Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos”, escribió Moreno en cuenta de X.

Gallego, por su parte, envió sus condolencias a “los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política: debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia”. Siga leyendo: Trump referencia a Bogotá y a ciudad de México como “los peores (lugares) del mundo”, ¿por qué lo dijo?

Agenda de los congresistas estadounidenses en Colombia

Gallego, senador demócrata por Arizona, llegará este jueves 14 de agosto a Cartagena, ciudad donde se reunirá con congresistas de varios partidos y luego harán lo mismo con alcaldes y líderes empresariales del país, coincidiendo en esa ciudad con el desarrollo del Congreso Empresarial de la Andi. El viernes, por su parte, los senadores viajarán a Bogotá para reunirse con el presidente Petro. El senador Gallego tenía previsto reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, si embargo, dicho encuentro no se dará.