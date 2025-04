¿Tensión entre India y Pakistán puede desembocar una guerra nuclear? Expertos analizan los riesgos

Asia es un continente que desde hace años ha estado en la mira de diferentes gobiernos y organismos a nivel del mundo por su carrera armamentística nuclear emprendida desde tiempo atrás.

Aunque las miradas de las potencias han estado sobre Irán, Corea del Norte y China, otras dos naciones han formado un arsenal nuclear que, aunque quizás no sean mayores que el de otros países, ha crecido en medio de una rivalidad fuerte en medio de una lucha regional.

En medio de la Guerra Fría vivida luego de la Segunda Guerra Mundial, India y Pakistán se dedicaron a tener en medio de su arsenal armas nucleares, desarrollando proyectiles de corto y largo alcance.

Por el lado de India, se estima que actualmente tiene entre 160 y 170 cabezas nucleares, los cuales han estado en crecimiento desde 1974, año en el que probó su primer artefacto nuclear.

Su arsenal nuclear se ha justificado por la cercanía que ha tenido Pakistán con China, pues el gigante asiático invadió en 1962 territorio indio, anexándose la región del Aksai Chin, en el noroeste de la India.

Dentro de la doctrina nuclear de India, el gobierno ha confirmado en reiteradas ocasiones que su política se encamina en no ser el primero en iniciar un ataque nuclear, además de no utilizar “su armamento nuclear contra los Estados que no posean armas nucleares o no estén alineados con potencias nucleares”. Esto último fue confirmado por Narendra Modi, primer ministro de ese país reelegido en 2024.

Por el lado de Pakistán, se proyecta que actualmente tenga entre 170 a 180 ojivas y su política nuclear se ha visto justificada por la rivalidad con India desde 1947.