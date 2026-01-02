Trump amenazó con responder si Irán mata a manifestantes: “Estamos preparados y listos para actuar”

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este viernes a Irán con una respuesta en caso de que mate a manifestantes, lo que llevó a Teherán a advertir que una intervención desestabilizaría la región.
Irán es escenario desde el domingo de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto costo de vida. Las protestas empezaron con cierres de comercios en Teherán, la capital, pero se extendieron a otros colectivos y regiones.
Al menos seis personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, murieron el jueves en el marco de las manifestaciones en el oeste del país, indicó la prensa local. Fueron los primeros choques mortales desde el inicio del movimiento de protesta.