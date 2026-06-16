Trump amenaza a Irán: “Se desatará el infierno” si intenta desarrollar armas nucleares

Apenas dos días después del anuncio de un acuerdo para poner fin a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia contra Teherán y aseguró que habrá severas consecuencias si el país intenta desarrollar armamento nuclear.
Durante su participación en la cumbre del G7 que se celebra en Evian, Francia, Trump afirmó que el objetivo principal del acuerdo alcanzado con Irán es impedir que la nación persa obtenga una bomba atómica.
“El infierno se desencadenará sobre Irán si intenta dotarse del arma nuclear”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.
Trump insistió en que la prioridad de su administración es garantizar que Irán no tenga acceso a armas nucleares bajo ninguna circunstancia. “Lo que cuenta realmente para mí es que Irán no va a poder tener el arma nuclear”, agregó.