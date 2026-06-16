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Trump amenaza a Irán: “Se desatará el infierno” si intenta desarrollar armas nucleares

El presidente de Estados Unidos lanzó una dura advertencia tras el reciente acuerdo con Teherán y aseguró que su principal objetivo es impedir que Irán obtenga una bomba nuclear.

  • Donald Trump aseguró desde la cumbre del G7 que el acuerdo con Irán busca garantizar que el país no pueda desarrollar armas nucleares en el futuro. FOTO: EFE.
    Donald Trump aseguró desde la cumbre del G7 que el acuerdo con Irán busca garantizar que el país no pueda desarrollar armas nucleares en el futuro. FOTO: EFE.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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Apenas dos días después del anuncio de un acuerdo para poner fin a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia contra Teherán y aseguró que habrá severas consecuencias si el país intenta desarrollar armamento nuclear.

Durante su participación en la cumbre del G7 que se celebra en Evian, Francia, Trump afirmó que el objetivo principal del acuerdo alcanzado con Irán es impedir que la nación persa obtenga una bomba atómica.

El infierno se desencadenará sobre Irán si intenta dotarse del arma nuclear”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.

Trump insistió en que la prioridad de su administración es garantizar que Irán no tenga acceso a armas nucleares bajo ninguna circunstancia. “Lo que cuenta realmente para mí es que Irán no va a poder tener el arma nuclear”, agregó.

Las declaraciones se producen luego de que ambas partes anunciaran la firma de un memorando de entendimiento que busca sentar las bases para reducir las tensiones y avanzar hacia una normalización gradual de las relaciones entre Washington y Teherán.

Sin embargo, el propio Gobierno estadounidense reconoció que el documento firmado constituye apenas un primer paso dentro de un proceso más amplio de negociación.

El vicepresidente JD Vance explicó que el acuerdo tiene un carácter general y que los aspectos más sensibles aún deberán discutirse en las próximas semanas. Según indicó, el texto consta de apenas una página y media y establece los principios básicos para futuras conversaciones.

Lea más: Trump afirma que EE.UU. e Irán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante el fin de semana

“Es un documento muy genérico”, señaló Vance, quien confirmó que los detalles completos serán divulgados antes de la firma protocolaria prevista para este viernes en Suiza.

Aunque el contenido íntegro del documento no ha sido revelado, trascendió que está compuesto por 14 puntos y que deja para una fase posterior las discusiones relacionadas con el enriquecimiento de uranio y el programa nuclear iraní.

Esos temas serán abordados durante una ronda de negociaciones técnicas que se extenderá por aproximadamente 60 días y en las que participarán representantes de ambos gobiernos.

De acuerdo con Vance, uno de los puntos más importantes del acuerdo establece la participación de Estados Unidos y de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en el proceso de eliminación de las reservas de uranio altamente enriquecido acumuladas por Irán.

Las conversaciones técnicas comenzarán tras la ceremonia de firma prevista en la localidad suiza de Bürgenstock, cerca de Lausana, donde se reunirán delegaciones de ambos países.

Otro de los asuntos que será discutido en las negociaciones es la situación del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

JD Vance manifestó su confianza en que la reapertura total del paso marítimo se produzca este viernes y expresó su expectativa de que Irán no imponga tarifas o restricciones al tránsito de embarcaciones internacionales.

“Esperamos que el estrecho vuelva a abrirse sin peajes a largo plazo”, indicó.

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La importancia estratégica de esta ruta ha generado preocupación entre gobiernos y mercados internacionales debido a que una parte significativa del petróleo comercializado en el mundo transita por ese corredor marítimo.

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