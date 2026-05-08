Este fue el itinerario de la pareja neerlandesa considerada “pacientes cero” del hantavirus, ¿dónde se contagiaron?

El crucero MV Hondius que salió de Ushuaia, Argentina, y que se encuentra atrapado con 147 personas a bordo por un brote de hantavirus, tiene atento al mundo, que aún teme enfrentar otra emergencia sanitaria tras lo ocurrido en el 2020. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la calificación del riesgo de una posible epidemia como “extremadamente bajo”, también ha alertado sobre un posible aumento de casos en los siguientes días debido al largo período de incubación de la cepa Andes, una de las variantes más peligrosas del hantavirus. Lea también| Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS revela dónde y cómo se contagió el primer paciente Justamente, según la autoridad mundial en salud, esta zona del mundo, los Andes, estaría en la mira como la región donde la pareja neerlandesa, primeros pacientes con el virus en el crucero, se contagiaron antes de emprender su viaje en la embarcación.

Las regiones donde pudo ocurrir el contagio con la cepa de hantavirus

El Ministerio de Salud de Argentina ha avanzado en una reconstrucción del itinerario de la pareja de los viajeros europeos para detectar el origen del contagio y si efectivamente hay más casos que pueden representar posibles focos de propagación. Según lo recopilado por la autoridad argentina, la pareja neerlandesa llegó a Suramérica el 27 de noviembre de 2025 a ese país. Su primer tramo fue en automóvil durante 20 días donde tomaron rumbo al oeste, donde permanecieron hasta el 7 de enero, fecha en la que cruzaron a Chile. Finalizando enero, los europeos volvieron a ingresar a Argentina a través de la provincia de Neuquén pero 12 días después volvieron a territorio chileno. Los neerlandeses hicieron expediciones en el noreste de Argentina en zonas fronterizas con Paraguay y Brasil. Lea aquí: Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

La pareja estuvo en territorio uruguayo del 13 al 27 de marzo y regresó a Argentina para dirigirse a Ushuaia, donde tomaron el crucero rumbo a Cabo Verde. Con este itinerario, los reportes oficiales indican que en zonas del oeste argentino como Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile hay antecedentes históricos del virus. Pese a esto, no se sabe con exactitud dónde comenzó el brote, pues el gobierno chileno ha declarado que no pudo haberse dado esa exposición en su territorio, ya que las fechas de tránsito por ese país no coinciden con el periodo de incubación (1 a 6 semanas). El Ministerio de Salud de Argentina, por su parte, no ha dado un pronunciamiento oficial sobre si hubo contagio en su territorio; sin embargo, sí han descartado a Ushuaia, lugar donde partió el crucero, ya que allí históricamente no se han presentado casos. Siga leyendo: Estos son los países con mayores reportes de hantavirus en el mundo, ¿está Colombia? Ya la OMS había arrojado como hipótesis que, debido a que la pareja neerlandesa hacía expediciones enfocándose en la observación de aves y fauna silvestre, por ese canal habría tenido contacto con excremento y saliva de roedores.

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