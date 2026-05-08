Cine puro: Adidas presentó comercial protagonizado por Chalamet, Bellingham, Yamal, Messi y Bad Bunny

Adidas lo volvió a hacer, la marca internacional que siempre se luce con los videos deportivos, lanzó una pieza de gran calidad uniendo a los mejores exponentes del fútbol mundial y referentes que han hecho historia en la Copa Mundo Fifa. Y esta vez, Adidas le apuesta al fútbol callejero, ese que está lleno de goles inimaginables, acciones llenas de destreza y jugadas que dejan a propios y extraños asombrados por lo que se puede hacer con un balón. Lea también: ¿Quiénes son los técnicos que dirigieron en Catar 2022 que tendrán una nueva oportunidad en Norteamérica 2026? Con el video que tiene como lema: En este Patio Trasero, es “ganar o ir a casa”, y esta pandilla no se ha ido desde los 90. Donde hay un lanzamiento, hay una leyenda; la multinacional lanzó un comercial que se ha robado los aplausos y muchos hasta piden un Óscar para la obra de arte.

El actor Timothée Chalamet es el protagonista de la pieza comercial en la que estrellas como Bellingham, Yamal, Dembélé, Rapinha y Pedri, entre otros, hacen parte del equipo que empieza a conformar para un picaito callejero. A ellos, que son los actuales protagonistas en las ligas del mundo y llamados a ser figura en el Mundial de Norteamérica 2026 se unieron leyendas como Del Piero, Zidane y Beckman, quienes aportan su magia en el video. También le puede interesar: De Pedernera a Lorenzo, estos son los técnicos que cimentaron la identidad del fútbol colombiano Otro que no podía faltar en el video es Messi, el capitán de Argentina, selección que en Norteamérica oficiará como rey vigente del fútbol mundial, quien para asombro de muchos aparece junto Bad Bunny, otro de los referentes actuales mundiales, pero de la música.