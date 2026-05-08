Cine puro: Adidas presentó comercial protagonizado por Chalamet, Bellingham, Yamal, Messi y Bad Bunny

Adidas lo volvió a hacer, la marca internacional que siempre se luce con los videos deportivos, lanzó una pieza de gran calidad uniendo a los mejores exponentes del fútbol mundial y referentes que han hecho historia en la Copa Mundo Fifa.
Y esta vez, Adidas le apuesta al fútbol callejero, ese que está lleno de goles inimaginables, acciones llenas de destreza y jugadas que dejan a propios y extraños asombrados por lo que se puede hacer con un balón.
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Con el video que tiene como lema: En este Patio Trasero, es “ganar o ir a casa”, y esta pandilla no se ha ido desde los 90. Donde hay un lanzamiento, hay una leyenda; la multinacional lanzó un comercial que se ha robado los aplausos y muchos hasta piden un Óscar para la obra de arte.