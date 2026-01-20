La imagen que alerta al mundo: Trump mostró mapa con países pintados con la bandera de EE. UU.

En medio de los cuestionamientos que recaen sobre la administración de Donald Trump en su intervención en conflictos internacionales y la manifestación de adherir a Estados Unidos territorios como Groenlandia, el republicano ha encendido la polémica con una imagen en sus redes sociales.

A través de su plataforma, Truth Social, el mandatario estadounidense subió una foto hablando con integrantes de su gabinete desde su despacho en la Casa Blanca.

Lo curioso de la imagen está en el mapa de América que allí se ve. En dicho gráfico se observa al territorio americano con varios países pintados con la bandera de Estados Unidos.

En ese mapa, aparte de Estados Unidos, se observa bajo los colores de la bandera del gigante norteamericano los países de Canadá y Groenlandia a quienes Trump ha insistido en anexar a su nación aludiendo a motivos de seguridad nacional.